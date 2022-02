La bebida templada con cúrcuma y jengibre tiene grandes beneficios para el organismo. Aunque esté de moda actualmente, la planta de la cúrcuma se utiliza desde el año 600 antes de Cristo. Este fue un producto muy común en la China y la India de la antigüedad. Desde esa época se utilizó principalmente para colorar ingredientes alimenticios y también como cosmético. No obstante, en estas civilizaciones se conocía las propiedades que tenía este elemento gastronómico en la salud humana. Hoy en día, esos países asiáticos continúan siendo los líderes de exportación de este elemento culinario. Cuando se mezcla con el jengibre y el limón, se crea una fórmula sana y de buen sabor. Si no encuentras el jengibre fresco, siempre puedes optar por usarlo en espacia, congelado, en conserva, etc.

La bebida templada con cúrcuma y jengibre suele tener una finalidad curativa. No obstante, también se trata de una preparación que puede ser disfrutable. Para ello, se suele incorporar un poco de miel que endulzará el resto de los ingredientes. Esto combina muy bien con el ácido del limón y el picor del jengibre. Se trata de una mezcla de ingredientes muy exótica y con un acabado algo complejo. Es mucho más que un té o que una limonada.

Mezclar todos estos ingredientes es abrirse a un brebaje curativo de grandes dimensiones. La cúrcuma es una planta antioxidante y con propiedades depurativas asombrosas. Por su parte, el jengibre es antiinflamatorio y también proporciona sustancias antioxidantes. Junto a ello, el limón es digestivo y fortalece el sistema inmunológico. Este es el tipo de bebida que se puede preparar en caso de virus respiratorios, o también, para tratar indigestiones. Lo mejor es que no tiene prácticamente contraindicaciones. A continuación, verás como preparar esta bebida… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes: