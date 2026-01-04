Un agricultor de Almería pone el grito en el cielo: «Imagina gastar 30.000€ en 3 meses y que un bicho te lo arruine»

Los agricultores de Almería han criticado la falta de mano de obra española en sus invernaderos, pero ahora se les ha sumado un nuevo problema: un pequeño bicho está afectando de forma masiva al campo, especialmente a los pimientos.

El encargado de denunciar la situación ha sido el agricultor almeriense especializado en cultivos sostenibles Germán Fernández. Para alzar la voz ha utilizado su cuenta de TikTok (@Germanagrolife) en la que acumula más de 36.000 seguidores.

El culpable de esta plaga es el insecto conocido como Trips parvispinus. El agricultor lo ha dejado claro: «Imagínate gastarte 30.000 euros en tres meses para llegar aquí. Y que un bicho de un milímetro te lo arruine. No te lo imagines, es real».

Un agricultor español cuenta las pérdidas económicas por culpa de un insecto en Almería

Fernández ha mostrado en sus vídeos cómo actúa esta plaga, prácticamente imperceptible a simple vista, pero devastadora para el cultivo.

El agricultor ha explicado a cuánto llegan las pérdidas: «Imagínate gastarte 30.000 euros en tres meses para llegar aquí. Y que un bicho de un milímetro te lo arruine. No te lo imagines, es real».

De hecho, ha señalado cuáles son los principales afectados: «La realidad de muchos cultivos, especialmente de pimiento. Familias que tienen que afrontar pérdidas irrecuperables».

No obstante, en los comentarios algunos dejaron claro que no estaban de acuerdo con la postura del agricultor: «Ahora resulta que los dueños de los invernaderos no ganan dinero, pero yo no conozco a ninguno que diga de vender tierras».

Qué es la plaga que está destrozando los cultivos de los agricultores almerienses

El Trips parvispinus, también conocido como trips del tabaco, es un insecto originario de Asia. Su presencia en España se remonta a 2017, cuando fue detectado en macetas de plantas ornamentales en el litoral Mediterráneo.

En Andalucía apareció por primera vez en 2018, en la costa de Granada, y en 2020 se confirmó su llegada a Almería, cuando empezó a afectar a cultivos hortícolas como el pimiento.

La clave por la que en Almería es tan peligrosa es porque la plaga es especialmente agresiva en los invernaderos. Allí las condiciones variables de temperatura y humedad favorecen su rápida multiplicación.

Su ciclo de vida es corto y las hembras ponen muchos huevos, lo que acelera la infestación. Desde 2021, su presencia ha crecido de forma exponencial en los invernaderos de pimiento almerienses y también se ha detectado en berenjena, pepino y cultivos ornamentales.

Por qué el ‘Trips parvispinus’ preocupa tanto a los agricultores andaluces

Hay otras regiones de España con plagas muy peligrosas, como el cotonet, pero la expansión del Trips parvispinus no se limita a Almería. Actualmente también afecta a invernaderos de Murcia, Granada y Málaga, y ya se han detectado focos en cultivos al aire libre como cítricos y lechuga.

La razón principal que señalan los expertos es el cambio climático, ya que los inviernos más suaves han permitido que esta especie invasora supere el frío y se establezca en zonas donde antes no podía sobrevivir.

El brote que en 2021 parecía aislado se convirtió en 2022 en un problema gravísimo en amplias zonas del poniente almeriense y en 2025 se ha generalizado definitivamente.