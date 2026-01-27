Asraf Beno, entre lágrimas en el estreno de ‘Decomasters’: «Es mucho esfuerzo»

Tras haberse cancelado su estreno el pasado lunes 19 de enero por la emisión de un especial sobre la tragedia ferroviaria en Adamuz, RTVE por fin ha dado el pistoletazo de salida a una de sus grandes apuestas de la temporada, como es Decomasters. En este concurso, todas y cada una de las parejas famosas deben enfrentarse a numerosos retos con la firme intención de sorprender al jurado. El pasado lunes 26 de enero, tras la emisión de La Revuelta, los espectadores de La 1 de Televisión Española disfrutaron del estreno del programa y, a su vez, fueron testigos de un momento de lo más emotivo, que tuvo como protagonista a Asraf Beno. El modelo, que concursa junto a su mujer Isa Pantoja, no pudo evitar derrumbarse tras conocer el equipo ganador de la primera prueba.

Es un hecho que la enorme responsabilidad de ese primer reto, así como la presión del debut, acabaron pasando factura al participante de Decomasters. Debemos tener en cuenta que el equipo ganador de esta prueba fue el formado por Belén López y Raquel Meroño. Las actrices se libraron de participar en la prueba de eliminación, por lo que se aseguraron su permanencia en el concurso, una semana más. De hecho, la propia Isa Pantoja no dudó en aprovechar la ocasión que se le presentó para explicar que, tanto él como su marido, sentían esa «responsabilidad final del primer proyecto». Un sentimiento que también compartían con el resto de participantes de Decomasters. Todo comenzó después de conocer el resultado de esta prueba que, además, nos dejó una enorme curiosidad. ¿A qué nos referimos, exactamente? Ninguno de los dos equipos respetó el presupuesto marcado, que era de 4.500 euros.

A pesar de este detalle, lo cierto es que Marta Río Pérez no dudó un solo segundo en valorar el enorme trabajo realizado por una de las parejas del equipo perdedor: «En concreto, me gustaría destacar el trabajo de una pareja, los Gemeliers. Nos gusta mucho vuestra energía. Enhorabuena».

Tras hacer pública la resolución por parte de los miembros del jurado de Decomasters, Patricia Montero no dudó un solo segundo en acercarse al marido de Isa Pantoja, al verle completamente abatido. «Asraf, ¿qué pasa? ¡Has puesto el corazón en todas!», comentó la presentadora del programa.

Entre lágrimas, trató de explicar lo que sentía: «Al final es como una responsabilidad, entonces… ¡Lo hemos hecho bien! Nos hemos esforzado bastante y cualquier equipo iba a sentirse así, porque al final es mucho esfuerzo. Nos hemos involucrado demasiado». En ese momento, Isa Pantoja trató de tranquilizarle: «Estamos muy orgullosos de ti».

Acto seguido, el participante de Decomasters no animó a explicar el verdadero motivo de su angustia: «Si puedo librarme de la eliminación, significa que voy a ver a mis hijos (…) Es que es hablar de mis hijos y me pongo mal». Algo en lo que Isa Pantoja estuvo de acuerdo: «El sentimiento, de verdad, es horroroso».