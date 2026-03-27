Segundo Sanz: «¿A cuántos falsos nietos de exiliados ha nacionalizado el Gobierno de Sánchez?»

OKDIARIO ha desvelado, con documentación de un caso real de una familia hispano-chilena, que el Gobierno ha nacionalizado a falsos nietos de exiliados, es decir, a los nietos de unos emigrantes asturianos que marcharon a Chile antes de la Guerra Civil. Sin ningún tipo de motivación política. En cambio, quien sí tiene una motivación política, ambiciosa, es el Gobierno de Sánchez, que trata así de buscar fuera, en el extranjero, los votos que no tiene o que ha perdido en España.

De los 2,4 millones de peticiones de nacionalización que se han registrado mediante la ley de Memoria Democrática -ya acabó el plazo el pasado octubre-, al menos medio millón ya han sido concedidas. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿A cuántos falsos nietos de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo ha nacionalizado el Gobierno de Sánchez basándose en una instrucción polémica del Ministerio de Justicia? El nieto del legionario Mateo Pérez-Castejón, condecorado por Franco, debería explicarlo.