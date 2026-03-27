El regalo de «arte mexicano» que se llevó Sánchez del bar de ajedrez: «Lo voy a poner en el despacho»

La tarde de ajedrez de Pedro Sánchez terminó con un regalo por parte de la dueña del local, Alexandra Tivoly: un caballo de gran tamaño y de arte mexicano. El presidente del Ejecutivo se encontraba jugando al ajedrez en el Gambit Café, en el centro de Madrid, minutos antes de las 18:00 horas, cuando estaba prevista su comparecencia para anunciar los cambios de Gobierno tras la salida de María Jesús Montero.

La grabación realizada por OKDIARIO en el establecimiento en el momento de los hechos muestra cómo ha sido el momento. Tras una firma de Sánchez, la dueña del local le ha entregado una pequeña caja de cristal con el caballo de color negro y dorado.

«Muchas gracias. ¿Podemos hacernos una foto con mi equipo, por favor? Me hace mucha ilusión», le ha preguntado Alexandra Tivoly. «Sí. Gracias por el regalo, me lo voy a poner en el despacho», le ha respondido Sánchez. Seguidamente ha mirado la pieza regalada y alegremente ha exclamado: «¡Qué bonito es!». Según ha explicado la dueña, se trata de un caballo de «arte mexicano».

El presidente del Gobierno ha acudido al bar de ajedrez junto a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y de un grupo de asesores y técnicos de imagen y sonido. En un primer momento, Sánchez iba a jugar una sola partida de ajedrez, pero se ha quedado a jugar más de una.

Su asistencia ha provocado que la comparecencia se retrasara hasta las 18:15 horas. Sánchez abandonó el establecimiento a las 18:00 horas después de jugar las partidas con mirada atenta, con total concentración y en una zona del fondo del estrecho local.