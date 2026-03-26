Este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha trasladado hasta el corazón de Madrid para jugar varias partidas de ajedrez junto a simpatizantes del PSOE y aficionados de este deporte hasta las 18:00. Minutos después, a las 18:15, Sánchez daba la noticia de que ascendía a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y nombraba a Arcadi España ministro de Hacienda.

El local que el líder socialista ha elegido para jugar esta partida de ajedrez no es al azar, sino que es el primer chess bar de Madrid, Gambit Café. Un espacio único creado por la jovencísima francesa Alexandra Tivoly, de 26 años, quien vino a Madrid para estudiar un máster en finanzas. Sin embargo, tras finalizar sus estudios decidió abandonar su carrera profesional en el mundo de la banca para emprender en el de la hostelería.

Como ha comprobado presencialmente OKDIARIO, la joven ha pedido a Sánchez una fotografía y él ha accedido. Primero se ha hecho fotos y vídeos con un técnico de Moncloa jugando, luego una foto de familia con jugadores y miembros de la Federación Española de Ajedrez y luego con Tivoly y sus compañeros de negocio. A continuación se ha desplazado a Moncloa para su alocución oficial.

Tivoly ofrece a sus clientes un espacio de más de 100 metros cuadrados, donde por 3 euros pueden jugar partidas ilimitadas. El mundo del ajedrez no es desconocido para Alexandra Tivoly, ya que su padre es un ferviente aficionado de este deporte, quien le habría inculcado la pasión por este deporte. Y quién habría sido la persona en la que se habría apoyado para desarrollar este proyecto empresarial.

Joven y emprendedora: Alexandra Tivoly

Esta jovencísima francesa ofrece a sus clientes un espacio en el que jugar torneos de ajedrez todos los sábados y clases particulares entre semana para aficionados del deporte. La emprendedora habría ideado este lugar para que fuera un espacio seguro para las mujeres, como habría afirmado en una entrevista: «Quería que Gambit tuviese un toque un poco más femenino y acogedor, para que ellas se sintiesen cómodas». Además, señala que el 30% de sus clientes son mujeres.

Tivoly destaca que una de sus estrategias para atraer a clientas mujeres utiliza la «decoración, los cócteles y colaboraciones con influencers femeninas de ajedrez».

Según se anuncia en redes sociales, Gambit Café tiene una programación muy activa y desde finales del año pasado los clientes y aficionados del ajedrez estarían disfrutando de partidas simultáneas, charlas, noches temáticas y colaboraciones con plataformas como Chess.com y ChessMood, referentes internacionales en la difusión del ajedrez. Incluso se prevén retransmisiones de partidas históricas y grandes torneos.

Tivoly no ha emprendido esta aventura hotelera en solitario, sino que cuenta con la ayuda y el apoyo de Antonio Camar, quien trabaja de cara al público en el local y aparece en la página web junto a la joven francesa como manager de Gambit Café.

Según ha comprobado OKDIARIO, la cita ha comenzado a las 17:00 horas y ha finalizado a las 18:00 horas. Junto a él se ha podido ver a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

El amplio dispositivo de seguridad incluyó la inspección exhaustiva de las alcantarillas y el sistema de saneamiento de la zona, una medida preventiva habitual en eventos de alto nivel.