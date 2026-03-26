Así avisó Moncloa del retraso de Sánchez en su comparecencia para anunciar los sustitutos de Montero

La Moncloa había avisado la tarde de este jueves de que la comparecencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se retrasaría a las 18:15 horas. La Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) avisó a través de su canal de WhatsApp con un mensaje a las 18:00 horas, la misma hora a la que debería haber empezado la retransmisión en la que el líder del Ejecutivo anunció los sustitutos de María Jesús Montero en la vicepresidencia del Gobierno y al frente del Ministerio de Hacienda.

«La declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será a partir de las 18.15 h.», decía el mensaje de la SEC. Menos de una hora antes, a las 17:11 horas, informó a través del mismo canal de la comparecencia de Sánchez. Poco antes de que empezara la retransmisión, a las 18:13 horas, Moncloa avisó también de que la comparecencia de Sánchez empezaría «en breves minutos».

El jefe del Ejecutivo se encontraba jugando al ajedrez en el Gambit Café, ubicado en el centro de Madrid, pocos minutos antes de la hora a la que se suponía que tenía que comparecer para anunciar el nombramiento de Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente del Gobierno y de Arcadi España como ministro de Hacienda. Sánchez no se dirigió a los españoles hasta las 18:15 horas, 15 minutos después de lo previsto, en su comparecencia televisada.

OKDIARIO ha podido comprobar in situ que Sánchez entró al local a las 17:00 horas acompañado de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y de un nutrido grupo de asesores. Abandonó el establecimiento en torno a las 18:00 horas en punto. Sánchez iba a jugar una sola partida de ajedrez pero, tal como han comentado los presentes, estaba disfrutando y se ha quedado a jugar más de una para sorpresa de su propio equipo. De esta forma ha retrasado el dispositivo preparado en la escalinata del Palacio de La Moncloa que tenía previsto para las 18:00 horas.

Tal como ha observado este periódico, el jefe del Ejecutivo ha jugado las partidas con mirada atenta y concentración frente a sus rivales en una zona del fondo del estrecho local. Los camareros han comentado que sólo los dos periodistas desplazados por este medio eran ajenos al evento presidencial. Todos los presentes eran personas de Moncloa, invitados de la Federación Española de Ajedrez, los propios trabajadores del local y los dos periodistas tomando café.