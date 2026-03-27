Así es la impresionante casa de Omar Montes: piscina, barbacoa, gimnasio y Raphael de vecino

El éxito de Omar Montes se ha traducido también en una notable transformación de su vida personal. El cantante madrileño, que se dio a conocer al gran público gracias a su carrera artística y a su paso por distintos programas de televisión, reside actualmente junto a su familia en una de las urbanizaciones más exclusivas de la Comunidad de Madrid. Se trata de Montepríncipe, una zona residencial situada en el municipio de Boadilla del Monte, caracterizada por su tranquilidad, amplios espacios verdes y la presencia de numerosos rostros conocidos.

En este enclave privilegiado, alejado del bullicio del centro de la capital, el artista ha fijado su residencia en una vivienda que refleja la evolución de su trayectoria profesional. La propiedad, valorada en torno a los cuatro millones de euros, destaca tanto por sus dimensiones como por la cuidada distribución de sus espacios interiores y exteriores. Con aproximadamente 2.000 metros cuadrados de superficie total, la casa se ha convertido en el refugio familiar del intérprete de La Sevillana.

Una zona exclusiva

Montepríncipe es una de las zonas residenciales más cotizadas del área metropolitana de Madrid. Su cercanía a la capital, combinada con un entorno tranquilo y amplias parcelas privadas, ha atraído a numerosos personajes del mundo del espectáculo y la cultura. Entre sus vecinos se encuentran figuras tan conocidas como los cantantes David Bustamante y Raphael, entre otros.

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La vivienda de Omar Montes se encuentra en una parcela de grandes dimensiones que garantiza privacidad y espacio suficiente para disfrutar del aire libre. El jardín privado, de aproximadamente 1.700 metros cuadrados, es uno de los elementos más llamativos de la propiedad. En él se distribuyen distintos ambientes pensados para el descanso y el ocio, desde una piscina al aire libre hasta una zona de barbacoa y un solárium que permite aprovechar los meses más cálidos del año.

¿Cómo es la casa de Omar Montes?

El interior de la casa se organiza en dos plantas principales de aproximadamente 160 metros cuadrados cada una. La distribución ha sido concebida para combinar comodidad y funcionalidad, con estancias amplias y bien comunicadas entre sí. El corazón de la vivienda es un gran salón abierto que actúa como punto de encuentro para la familia y los invitados.

Este espacio destaca por su decoración cálida y elegante. Un gran sofá de terciopelo marrón, dispuesto en formato de esquina, domina la estancia. Las paredes están revestidas con madera oscura y papel pintado, una combinación que aporta sensación de profundidad y refuerza el carácter acogedor del salón.

Junto a esta zona principal se encuentra una cocina de diseño contemporáneo equipada con electrodomésticos integrados y una amplia isla central de piedra oscura. El espacio refleja una curiosa mezcla de tradición y modernidad: junto a los robots de cocina de última generación convive la clásica olla exprés que pertenecía a la abuela del artista, un objeto que mantiene un fuerte valor sentimental dentro de la familia.

El vestidor, toda una joya

Entre todas las estancias de la vivienda hay una que llama especialmente la atención. Se trata del vestidor personal de Omar Montes, un espacio que va mucho más allá de un simple armario y que se asemeja más a una boutique privada. El artista es un reconocido coleccionista de zapatillas deportivas y ha reservado una sala completa para organizar su colección.

En estanterías iluminadas se alinean más de mil pares de zapatillas cuidadosamente ordenadas. La iluminación integrada resalta cada modelo y convierte el espacio en una especie de exposición permanente dedicada al calzado deportivo, una de las grandes pasiones del cantante.

El ambiente del vestidor incorpora además elementos decorativos que recuerdan a los salones recreativos de los años noventa. En el centro de la estancia se encuentra una máquina arcade vintage y, sobre una de las paredes, un letrero de neón en color naranja con el nombre del artista. El resultado es una mezcla de espacio funcional y zona de ocio que refleja la personalidad del propietario.

Un sótano muy bien equipado

Otra de las áreas más relevantes de la casa se encuentra en el sótano, donde Omar Montes ha instalado un estudio de grabación completamente equipado. La estancia está insonorizada y cuenta con tecnología profesional que permite al artista trabajar en nuevos proyectos sin necesidad de desplazarse a un estudio externo.

Este espacio se ha convertido en una herramienta fundamental para su actividad musical, ya que facilita la composición, grabación y producción de canciones en un entorno controlado. La posibilidad de trabajar desde casa aporta además mayor flexibilidad a su agenda.

El sótano alberga también un gimnasio privado diseñado para entrenamientos de alta intensidad. El cantante mantiene desde hace años una estrecha relación con el mundo del boxeo, disciplina que forma parte de su rutina física. Sacos de golpeo, pesas y distintos equipos de entrenamiento completan una sala que reproduce las condiciones de un gimnasio profesional.