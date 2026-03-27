No es el pescado: los expertos coinciden y recomiendan éste alimento para fortalecer la memoria y el crecimiento neuronal

Durante años, cuando se hablaba de cuidar la memoria o de mejorar el rendimiento mental, siempre se ha recomendado el pescado, sobre todo el azul, como uno de los mejores alimentos y aunque lo cierto es que así, también es verdad que no es el único, ya que los expertos recomiendan otros, Es el caso del alimento que ahora te desvelamos, y que es perfecto para la memoria y el crecimiento neuronal.

Ya hace algún tiempo que nutricionistas y expertos están empezando a señalar otros alimentos que, sin tener tanta fama como el pescado, también pueden aportar bastante al cerebro. Y lo curioso es que muchos de ellos no forman parte de la dieta habitual en España. Uno de los ejemplos más claros es el ñame, que puede que no lo hayas probado nunca o que te suene de oídas, pero en otras partes del mundo es un básico de toda la vida. Y no por casualidad.

El alimento para fortalecer la memoria que recomiendan los expertos

A simple vista, el ñame no impresiona ya que no tiene el aspecto más atractivo ni el más cómodo de preparar. Su piel es dura, algo irregular, y pelarlo puede llevar un poco más de tiempo que una patata. Pero una vez lo abres, la historia cambia si bien dentro recuerda bastante a otros tubérculos. Es más, mucha gente lo compara directamente con la yuca o con una patata más compacta. Y en la cocina se comporta de forma parecida, lo cual facilita mucho las cosas.

Este alimento tiene su origen en zonas de África, América Latina y algunas islas del Pacífico. Allí no es ningún descubrimiento reciente, sino un producto cotidiano. En España no es tan habitual, aunque en Canarias sí se consume desde hace años, lo que demuestra que no es algo tan lejano como parece. Además, tiene una característica clara y es que es muy rico en hidratos de carbono, sobre todo en forma de almidón. Eso lo convierte en una fuente de energía bastante potente.

El detalle que ha llamado la atención de los expertos

Hasta aquí podría parecer simplemente otro tubérculo más. Pero hay un punto que ha hecho que muchos especialistas se fijen en él con más interés. Se trata de la diosgenina, un compuesto natural presente en el ñame que dentro del ámbito nutricional y científico está generando interés, dado que se le ha relacionado con el crecimiento de las neuronas y con procesos que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje.

Esto no significa que comer ñame vaya a provocar un cambio inmediato o espectacular, pero sí se considera un apoyo interesante, algo que suma dentro de una alimentación equilibrada. Y en temas relacionados con el cerebro, ese tipo de sumas pequeñas acaban teniendo su peso.

Lo que aporta en el día a día

Al margen de lo mencionado, el ñames es un alimento que se recomienda también por otros efectos que podemos notar en el día a día. Por ejemplo, su índice glucémico es relativamente bajo para ser un alimento rico en hidratos, de modo que ayuda a mantener niveles de energía más estables a lo largo del día, sin picos bruscos. Algo que, por cierto, también influye en la concentración.

A esto se suma su contenido en fibra, que favorece el tránsito intestinal. No es el típico alimento pesado que cuesta digerir sino al contrario, y lo mejor es que encaja fácilmente en comidas normales. También destaca por su aporte de potasio, un mineral clave para el sistema nervioso y muscular. Y aunque no es una fuente principal de proteínas, sí aporta una pequeña cantidad vegetal que complementa el conjunto.

Formas sencillas de prepararlo en casa

El ñame se cocina prácticamente igual que una patata, de modo que se puede hervir, asar o hacer al horno sin complicaciones. También se puede preparar a la plancha o incluso cortarlo en láminas finas y freírlo para hacer chips. Eso sí, lo único a tener en cuenta es la piel, que es más dura de lo normal, de modo que pelarlo puede requerir un poco más de esfuerzo, pero una vez superado ese paso, todo es bastante sencillo.

Un perfil nutricional equilibrado y fácil de encajar

Si se mira desde el punto de vista nutricional, el ñame no desentona en absoluto. Por cada 100 gramos aporta unas 118 calorías, lo que está dentro de lo razonable para un alimento energético. Tiene alrededor de 28 gramos de hidratos de carbono, muy poca grasa y una pequeña cantidad de proteínas. Además, incluye minerales como calcio, hierro y magnesio, aunque en cantidades moderadas.

El potasio, eso sí, destaca bastante más, con cifras elevadas en comparación con otros alimentos similares. Y esto, de nuevo, conecta con su papel en el funcionamiento del sistema nervioso. En conjunto, no es un alimento milagroso ni pretende serlo, pero sí es uno de esos productos que, sin hacer ruido, pueden mejorar la calidad de la dieta si se incorporan con cierta regularidad. Y a veces, ese tipo de cambios son los que realmente marcan la diferencia.