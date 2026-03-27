Roberto Brasero adelanta lo que llega antes de Semana Santa: «El Viernes de Dolores amanecerá…»

Lo que llega antes de Semana Santa, a las puertas de estas vacaciones, nos lo explica un Roberto Brasero que sabe bien qué es lo que podemos esperar en estos días. Tocará estar muy pendientes de determinadas situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de estar preparados para una novedad importante que puede llegar en cualquier momento y que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Estamos viendo en algunas zonas como cambia el tiempo y lo hace de forma totalmente inesperada.

Vamos a visualizar un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que podría acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que cada detalle puede ser esencial. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que puede pasar en breve en estas zonas en las que tocará sacar el paraguas y el abrigo. Es hora de conocer en primera persona qué puede pasar en breve de la mano de un experto en el tiempo que se adelanta a todos.

Lo que pasará antes de Semana Santa

Para muchos las vacaciones empiezan con la llegada de los festivos en el calendario, se limita a esos días en rojo en el calendario, por lo que, estas jornadas anteriores son la antesala de lo que llegará. Estamos viendo como parece que llega un cambio que nos sumergirá de lleno hacia una inestabilidad plena.

Este cambio en el tiempo que estamos viendo en algunas zonas, contrasta con lo que puede pasar en breve y nos sumergirá de lleno en una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo claves. Esta Semana Santa nos vamos a preparar para lo peor y lo haremos de tal forma que tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en breve.

Roberto Brasero no duda en darnos unas pinceladas de lo que nos espera, en estos días en los que quizás vamos a ver llegar un invierno mucho más marcado de lo esperado. Son tiempos de cambios para los que, sin duda alguna, deberemos estar preparados.

Hemos visto este invierno que se ha marchado llegar como uno de los más lluviosos de los últimos tiempos, pero cuidado, que aún puede darnos alguna que otra sorpresa, una primavera que acaba de empezar.

Roberto Brasero se adelanta a todos en esta previsión del tiempo

Esta previsión del tiempo puede acabar siendo la que nos marque de cerca, en unos días en los que quizás tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia importante. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

Tal y como este experto en su blog de El Tiempo de Antena 3: «El Viernes de Dolores amanecerá con más frío y con más heladas. Luego predominará el tiempo estable en general, con cielos soleados, sin descartar algún chubasco en puntos del Norte y nubes en el sureste, Baleares y el norte de Canarias. En el resto, poco nubosos con el cierzo que seguirá soplando en el Ebro y la tramontana en Girona y Baleares. Las temperaturas diurnas bajarán en el tercio sur, como ya hemos dicho antes pero subirán algo en el resto. El sábado el día se presenta muy similar, con heladas en zonas de montaña y páramos del centro y con mucho sol en general salvo en el Cantábrico y Pirineos donde pueden seguir las lluvias y puede seguir nevando a partir de 1000-1200m».

Siguiendo con la misma previsión: «Y el Domingo de Ramos quizá lo más destacable vayan a ser unas temperaturas por debajo de la media de esa fecha, una jornada relativamente fría para la época. Amanecerá con heladas en zonas del interior del norte e incluso del este peninsular. Y por el día también volverán a bajar las máximas en la mayor parte de España. Todo ello en una jornada con pocas lluvias salvo, de nuevo, en el cantábrico, pirineos y alto Ebro donde se esperan precipitaciones que serían de nieve a partir de 1000-1200m, con nubes en Baleares y sureste peninsular. El Lunes Santo, tiempo similar con lluvias tan solo en el extremo norte y aún con heladas a primera hora. El Martes Santo se iría despejando un poco el cantábrico, seguirá la tramontana en Menorca e irán subiendo las temperaturas en el resto de España. El Miércoles Santo seguirá el ascenso térmico con temperatura sensiblemente más altas que las del fin de semana y ausencia de lluvias, según la previsión más probable que tenemos a día de hoy».

Tocará esperar un poco para ver qué es lo que nos estará esperando en estos días que tenemos por delante de Semana Santa.