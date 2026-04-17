Tu freidora de aire puede salir ardiendo y hay una forma de evitarlo: el imán secreto de Amazon que no sabías que necesitabas

Las freidoras de aire se han convertido en uno de esos electrodomésticos que casi todo el mundo tiene ya en casa. Cocinan rápido, ensucian poco y, además, dan esa sensación de comer más sano. Pero lo cierto es que hay un detalle del que se habla menos y que puede dar más de un susto si no se tiene en cuenta. Y es que algo tan simple como el papel de horno puede convertirse en un problema serio dentro de una airfryer.

Cuando no está bien colocado, puede moverse con el aire caliente, subir hacia las resistencias y, en el peor de los casos, provocar quemaduras o incluso pequeños incendios dentro del aparato. No es lo habitual, pero puede llegar a pasar. Es por ese motivo que ya se ha comenzado a hablar de un accesorio para la freidora de aire que se vende en Amazon y que está cambiando la forma en la que mucha gente usa este electrodoméstico. Cuesta menos de 12 euros y, aunque pasa desapercibido, puede marcar la diferencia.

El imán secreto de Amazon para la freidora de aire que no sabías que necesitabas

El uso de papel de horno en la freidora es muy común. Sirve para evitar que la cesta se ensucie demasiado y facilita la limpieza después de modo que es un accesorio bastante funciona para este aparato, aunque también es cierto que puede haber un problema cuando ese papel no queda bien fijado. Ya que al no pesar prácticamente nada, el aire caliente que circula dentro del aparato puede levantarlo con facilidad. Y claro, si sube demasiado, acaba acercándose a la resistencia.

Ahí es donde empieza el riesgo ya que ese contacto directo con una fuente de calor tan intensa puede hacer que el papel se queme. Y si coincide con restos de grasa o comida, el puede ser mayor, por lo que aunque no es algo que ocurra todos los días, pero tampoco es un caso aislado. De hecho, es una de las advertencias que más repiten los fabricantes: no usar papel suelto o sin alimentos encima.

Por suerte, existe una solución que muchos comentan por redes y que podemos encontrar en plataformas como Amazon. Se trata de pequeños clips magnéticos de silicona que se colocan en los bordes de la cesta de la freidora. Su función es sujetar el papel de horno para que no se mueva durante la cocción. El pack que vende Amazon incluye 12 piezas: cuatro tiras alargadas y ocho imanes circulares más pequeños. Con eso puedes fijar el papel en varios puntos y asegurarte de que no se levante en ningún momento.

Y aquí está la clave. Al mantener el papel pegado a la base, se evita que interfiera con el flujo de aire y, sobre todo, que suba hacia la resistencia. Es decir, se elimina prácticamente el riesgo.

Por qué este accesorio tiene más sentido de lo que parece

A simple vista puede parecer una tontería, pero tiene bastante lógica. La freidora de aire funciona precisamente moviendo aire caliente a gran velocidad, de modo que todo lo que esté dentro y no esté fijo, puede desplazarse. Así, estos imanes no sólo evitan ese movimiento, también ayudan a que la cocción sea más uniforme ya que al no tapar zonas de la cesta ni doblarse el papel, el aire circula mejor alrededor de los alimentos.

Además, están fabricados en silicona de grado alimentario, lo que significa que aguantan temperaturas altas sin problema. En este caso, hasta 240 grados, más que suficiente para cualquier uso normal en una airfryer. Y hay otro punto que también suma: no rayan la cesta. Algo importante, porque muchos modelos llevan recubrimientos delicados que se deterioran con facilidad.

Fáciles de usar y de limpiar

Otro de los motivos por los que este accesorio para la freidora que vende Amazon está llamando la atención es lo sencillo que resulta en el día a día. No hay que montar nada ni hacer ajustes complicados. Simplemente se colocan en el borde de la cesta, sujetan el papel y listo. Cuando terminas, los quitas, los aclaras bajo el grifo y vuelven a quedar listos para el siguiente uso. Ese punto práctico es clave. Porque si algo complica la rutina en la cocina, al final se deja de usar.

Al final, lo interesante de todo esto no es tanto el producto en sí, sino el problema que soluciona. La mayoría de personas usa la freidora de aire sin pensar demasiado en estos detalles, hasta que algo falla. Y en este caso, el fallo puede ser evitable con algo tan simple como fijar bien el papel. Así que por 11,99 euros, este tipo de accesorios está empezando a colarse en muchas cocinas. No porque sea imprescindible, sino porque añade un punto de seguridad que, visto lo visto, no está de más.