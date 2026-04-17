Precio de la gasolina hoy 17 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina vuelve a ser protagonista en el día a día de muchos conductores en Andalucía, especialmente en una semana marcada por la inestabilidad del mercado energético y las continuas variaciones en el coste del combustible. Llenar el depósito se ha convertido en un gesto cada vez más calculado, en el que elegir bien la gasolinera puede suponer un ahorro notable a final de mes. Por eso, consultar los precios antes de repostar ya no es una opción, sino casi una necesidad para quienes utilizan el coche a diario. De este modo, y a partir de los datos actualizados del Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, te contamos cuáles son las estaciones de servicio más baratas hoy, viernes 17 de abril, en ciudades como Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada.

Precio de la gasolina hoy 17 de abril en Sevilla

Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes 17 de abril:

Gasolina 95

Plenergy – El Acebuchal, Ronda de los Tejares, 249 – 1,479 €/l

– El Acebuchal, Ronda de los Tejares, 249 – 1,479 €/l Repsol – Aguadulce, Avda. de Andalucía S/N – 1,505 €/l

– Aguadulce, Avda. de Andalucía S/N – 1,505 €/l Econoil – Alcalá de Guadaíra, Polígono Industrial Cerro Cabeza Hermosa, Autovía A-92 km 7,8 – 1,522 €/l

– Alcalá de Guadaíra, Polígono Industrial Cerro Cabeza Hermosa, Autovía A-92 km 7,8 – 1,522 €/l Galp – Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,524 €/l

– Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,524 €/l Moeve – Aguadulce, Autovía A-92 km 97 – 1,532 €/l

– Aguadulce, Autovía A-92 km 97 – 1,532 €/l Bp el alamo – El Álamo, Carretera Lora del Río-Carmona km 2,5 – 1,559 €/l

– El Álamo, Carretera Lora del Río-Carmona km 2,5 – 1,559 €/l Moeve – Alcalá de Guadaíra, A-92 km 15,4 – 1,558 €/l

– Alcalá de Guadaíra, A-92 km 15,4 – 1,558 €/l Moeve – Alcalá de Guadaíra, Orellana S/N (SE-410 km 3) – 1,565 €/l

– Alcalá de Guadaíra, Orellana S/N (SE-410 km 3) – 1,565 €/l Oil line – El Acebuchal, Carretera Alcalá-Dos Hermanas km 5,5 – 1,639 €/l

– El Acebuchal, Carretera Alcalá-Dos Hermanas km 5,5 – 1,639 €/l Repsol – Alanís, CR SE-162, 21,6 – 1,729 €/l

Gasolina 98

Astigi – écija – 5:30h a 23:30h – Écija, Autovía A-4 km 450 – 1,609 €/l

– Écija, Autovía A-4 km 450 – 1,609 €/l Carrefour – Camas, Calle Poeta Muñoz San Román – 1,619 €/l

– Camas, Calle Poeta Muñoz San Román – 1,619 €/l Shell – Gelves, Ctra. Autovía Sevilla-Coria km 6 – 1,619 €/l

– Gelves, Ctra. Autovía Sevilla-Coria km 6 – 1,619 €/l Cepsa – Carmona, Autovía A-92 km 24 – 1,627 €/l

– Carmona, Autovía A-92 km 24 – 1,627 €/l Cepsa – Carmona, Autovía A-92 km 24,000 – 1,627 €/l

– Carmona, Autovía A-92 km 24,000 – 1,627 €/l Carrefour – Écija, Prolongación Avda. del Genil S/N – 1,629 €/l

– Écija, Prolongación Avda. del Genil S/N – 1,629 €/l Shell – Espartinas, Carretera N-431 km 562 – 1,629 €/l

– Espartinas, Carretera N-431 km 562 – 1,629 €/l Repsol – El Garrobo, Carretera Nacional 630 km 781 – 1,629 €/l

– El Garrobo, Carretera Nacional 630 km 781 – 1,629 €/l Shell – Gines, Avenida Europa, 2 – 1,629 €/l

– Gines, Avenida Europa, 2 – 1,629 €/l Repsol – Guillena, Carretera N-630 km 798 – 1,629 €/l

Diésel

Moeve-arroceros b.g. – La Puebla del Río, Finca El Reboso S/N – 1,590 €/l

– La Puebla del Río, Finca El Reboso S/N – 1,590 €/l Pertroprix – Calonge, Calle Metalurgia S/N – 1,687 €/l

– Calonge, Calle Metalurgia S/N – 1,687 €/l Plenergy – Lebrija, Avenida José María Tomassetti, 5 – 1,687 €/l

– Lebrija, Avenida José María Tomassetti, 5 – 1,687 €/l Plenergy – Sevilla, Calle Metalurgia S/N – 1,687 €/l

– Sevilla, Calle Metalurgia S/N – 1,687 €/l Es atenas – Lebrija, Avenida Atenas, 129 – 1,695 €/l

– Lebrija, Avenida Atenas, 129 – 1,695 €/l Avia – Lebrija, Carretera SE-6300 km 5 – 1,699 €/l

– Lebrija, Carretera SE-6300 km 5 – 1,699 €/l Ronda norte – Sevilla, Autovía SE30 Nudo Calonge – 1,698 €/l

– Sevilla, Autovía SE30 Nudo Calonge – 1,698 €/l Apj – Sevilla, Calle Cojinete S/N – 1,715 €/l

– Sevilla, Calle Cojinete S/N – 1,715 €/l Red car oil – Los Rosales, Calle Jovellanos, 10 – 1,719 €/l

– Los Rosales, Calle Jovellanos, 10 – 1,719 €/l Sierra del terril sca – Algámitas, Calle Horcajo – 1,726 €/l

Precio de la gasolina hoy 17 de abril en Málaga

Para quienes viven en Málaga, estos son los lugares donde te va a resultar más barato repostar:

Gasolina 95

S.c.a.a. ntra. señora del carmen – Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII S/N – 1,426 €/l

– Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII S/N – 1,426 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa), Calle Santo Tomás (Urb. La Leala) – 1,449 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa), Calle Santo Tomás (Urb. La Leala) – 1,449 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa), Calle Pacharán, 25 – 1,449 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa), Calle Pacharán, 25 – 1,449 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa), Urbanización La Leala, 22 – 1,449 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa), Urbanización La Leala, 22 – 1,449 €/l Ballenoil – Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1,449 €/l

– Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1,449 €/l Plenergy – Antequera, Avenida Principal (Pol. Ind.), 4 – 1,455 €/l

– Antequera, Avenida Principal (Pol. Ind.), 4 – 1,455 €/l Plenergy – Antequera, Calle Bernardo Simón de Pineda, 1 – 1,455 €/l

– Antequera, Calle Bernardo Simón de Pineda, 1 – 1,455 €/l Petroprix – Antequera, Lugar Residencia de la Vega, 1 – 1,455 €/l

– Antequera, Lugar Residencia de la Vega, 1 – 1,455 €/l Madesa-benamaina – Arroyo de la Miel, Avenida Tívoli, 19 – 1,458 €/l

– Arroyo de la Miel, Avenida Tívoli, 19 – 1,458 €/l Plenergy – Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,469 €/l

Gasolina 98

Shell – Málaga, Avenida Velázquez S/N – 1,629 €/l

– Málaga, Avenida Velázquez S/N – 1,629 €/l Galp – Málaga, Calle Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l

– Málaga, Calle Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l Shell – Antequera, Carretera N-331 km 124 – 1,659 €/l

– Antequera, Carretera N-331 km 124 – 1,659 €/l M3 petróleos – Benalmádena, Av. Antonio Machado – 1,659 €/l

– Benalmádena, Av. Antonio Machado – 1,659 €/l Moeve – Málaga, Calle Prosper Mérimée, 21 – 1,666 €/l

– Málaga, Calle Prosper Mérimée, 21 – 1,666 €/l Repsol – Alhaurín el Grande, Carretera Cártama km 1 – 1,665 €/l

– Alhaurín el Grande, Carretera Cártama km 1 – 1,665 €/l Repsol – Algarrobo, Autovía A-7 km 277,9 – 1,669 €/l

– Algarrobo, Autovía A-7 km 277,9 – 1,669 €/l Repsol – Algarrobo, A-7 km 277,8 – 1,669 €/l

– Algarrobo, A-7 km 277,8 – 1,669 €/l Shell – Benalmádena, Carretera N-340 km 2 – 1,669 €/l

– Benalmádena, Carretera N-340 km 2 – 1,669 €/l Cepsa – Fuengirola, Carretera A-387 km 5,6 – 1,669 €/l

Diésel

Agla – Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1 – 1,738 €/l

– Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1 – 1,738 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel, Urbanización La Leala, 22 – 1,755 €/l

– Arroyo de la Miel, Urbanización La Leala, 22 – 1,755 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, Calle Pacharán, 25 – 1,755 €/l

– Arroyo de la Miel, Calle Pacharán, 25 – 1,755 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, Calle Santo Tomás – 1,755 €/l

– Arroyo de la Miel, Calle Santo Tomás – 1,755 €/l Dinergia – Alameda, Plaza Constitución, 14 – 1,759 €/l

– Alameda, Plaza Constitución, 14 – 1,759 €/l Plenergy – Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,759 €/l

– Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,759 €/l Petroprix – Antequera, Lugar Residencia de la Vega, 1 – 1,759 €/l

– Antequera, Lugar Residencia de la Vega, 1 – 1,759 €/l Plenergy – Antequera, Calle Bernardo Simón de Pineda, 1 – 1,759 €/l

– Antequera, Calle Bernardo Simón de Pineda, 1 – 1,759 €/l Plenergy – Antequera, Avenida Principal (Pol. Ind.), 4 – 1,759 €/l

– Antequera, Avenida Principal (Pol. Ind.), 4 – 1,759 €/l Gueroil – Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,759 €/l

Precio de la gasolina hoy 17 de abril en Cádiz

Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Cádiz hoy viernes:

Gasolina 95

Petroprix – Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,399 €/l

– Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,399 €/l Petroprix – Campamento, Calle Real, 56 – 1,405 €/l

– Campamento, Calle Real, 56 – 1,405 €/l Petroprix – Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, 56 – 1,409 €/l

– Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, 56 – 1,409 €/l Ballenoil – Chiclana de la Frontera, Calle Electricistas, 1 – 1,409 €/l

– Chiclana de la Frontera, Calle Electricistas, 1 – 1,409 €/l Plenergy – Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, 8 – 1,409 €/l

– Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, 8 – 1,409 €/l Ballenoil – Chiclana de la Frontera, Camino Águila Real, 22 – 1,409 €/l

– Chiclana de la Frontera, Camino Águila Real, 22 – 1,409 €/l Ballenoil – Chiclana de la Frontera, Avenida de los Descubrimientos, 64 – 1,409 €/l

– Chiclana de la Frontera, Avenida de los Descubrimientos, 64 – 1,409 €/l Ballenoil – Chiclana de la Frontera, Alameda Solano (N-340A km 5,1) – 1,409 €/l

– Chiclana de la Frontera, Alameda Solano (N-340A km 5,1) – 1,409 €/l Plenergy – Chiclana de la Frontera, Avenida de los Descubrimientos, 35 – 1,409 €/l

– Chiclana de la Frontera, Avenida de los Descubrimientos, 35 – 1,409 €/l Petroprix chiclana – Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, 28 – 1,409 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,556 €/l

– Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,556 €/l Shell – Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble S/N – 1,599 €/l

– Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble S/N – 1,599 €/l Shell – Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,599 €/l

– Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,599 €/l Es coloso – La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,599 €/l

– La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,599 €/l Moeve – Chipiona, Carretera A-480 km 24,1 – 1,602 €/l

– Chipiona, Carretera A-480 km 24,1 – 1,602 €/l Easyfuel – Chiclana de la Frontera, Camino del Lobo 1 – 1,609 €/l

– Chiclana de la Frontera, Camino del Lobo 1 – 1,609 €/l Shell – Jerez de la Frontera, Carretera Calvario km S/N – 1,614 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Calvario km S/N – 1,614 €/l Repsol – Jerez de la Frontera, Barrio Caulina – 1,635 €/l

– Jerez de la Frontera, Barrio Caulina – 1,635 €/l Moeve – Chiclana de la Frontera, Carretera Barrosa km 2,5 – 1,638 €/l

– Chiclana de la Frontera, Carretera Barrosa km 2,5 – 1,638 €/l Galp – Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5 – 1,644 €/l

Diésel

Petroprix – Campamento, Calle Real, 56 – 1,705 €/l

– Campamento, Calle Real, 56 – 1,705 €/l Ballenoil – Arcos de la Frontera, Calle Cruz de las Carreras – 1,719 €/l

– Arcos de la Frontera, Calle Cruz de las Carreras – 1,719 €/l Ballenoil – Chiclana de la Frontera, Camino Águila Real, 22 – 1,725 €/l

– Chiclana de la Frontera, Camino Águila Real, 22 – 1,725 €/l Ballenoil – Chiclana de la Frontera, Alameda Solano – 1,725 €/l

– Chiclana de la Frontera, Alameda Solano – 1,725 €/l Plenergy – Chiclana de la Frontera, Avenida de los Descubrimientos, 35 – 1,725 €/l

– Chiclana de la Frontera, Avenida de los Descubrimientos, 35 – 1,725 €/l Petroprix chiclana – Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, 28 – 1,725 €/l

– Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, 28 – 1,725 €/l Ballenoil – Chiclana de la Frontera, Avenida de los Descubrimientos, 64 – 1,725 €/l

– Chiclana de la Frontera, Avenida de los Descubrimientos, 64 – 1,725 €/l Petroprix – Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, 56 – 1,725 €/l

– Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, 56 – 1,725 €/l Ballenoil – Chiclana de la Frontera, Calle Electricistas, 1 – 1,725 €/l

– Chiclana de la Frontera, Calle Electricistas, 1 – 1,725 €/l Plenergy – Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, 8 – 1,725 €/l

Precio de la gasolina hoy 17 de abril en Córdoba

A continuación, las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Córdoba hoy:

Gasolina 95

Ballenoil – La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,389 €/l

– La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,389 €/l Riosol – Castro del Río, Ronda Norte, S/N – 1,399 €/l

– Castro del Río, Ronda Norte, S/N – 1,399 €/l Petroprix – Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,409 €/l

– Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,409 €/l Plenergy – Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,409 €/l

– Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,409 €/l Plenergy – Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,429 €/l

– Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,429 €/l Plenergy – Córdoba, Avenida de la Torrecilla, S/N – 1,419 €/l

– Córdoba, Avenida de la Torrecilla, S/N – 1,419 €/l Petroprix – Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,419 €/l

– Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,419 €/l Ballenoil – Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, S/N – 1,419 €/l

– Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, S/N – 1,419 €/l Ballenoil – Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,419 €/l

– Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,419 €/l Ballenoil – Córdoba, Plaza de Colón, S/N – 1,419 €/l

Gasolina 98

Repsol – Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,545 €/l

– Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,545 €/l Cepsa – Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,611 €/l

– Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,611 €/l Avia – Aguilar de la Frontera, Calle Ancha, S/N – 1,639 €/l

– Aguilar de la Frontera, Calle Ancha, S/N – 1,639 €/l Q8 – El Arrecife, N-IV km 428 – 1,639 €/l

– El Arrecife, N-IV km 428 – 1,639 €/l Q8 – Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,639 €/l

– Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,639 €/l Repsol – Córdoba, Avenida República Argentina, S/N – 1,645 €/l

– Córdoba, Avenida República Argentina, S/N – 1,645 €/l Repsol – Córdoba, N-4 km 392,9 – 1,645 €/l

– Córdoba, N-4 km 392,9 – 1,645 €/l Repsol – Almodóvar del Río, C-431 km 21 – 1,649 €/l

– Almodóvar del Río, C-431 km 21 – 1,649 €/l Repsol – La Carlota, A-4 km 432 – 1,649 €/l

– La Carlota, A-4 km 432 – 1,649 €/l Repsol – La Carlota, Avenida Carlos III, 139 – 1,649 €/l

Diésel

Cooperativa – Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,695 €/l

– Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,695 €/l Ballenoil – La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,715 €/l

– La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,715 €/l Almazaras de la Subbética – Carcabuey, A-339 km 17,8 – 1,721 €/l

– Carcabuey, A-339 km 17,8 – 1,721 €/l Plenergy – Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,729 €/l

– Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,729 €/l Riosol – Castro del Río, Ronda Norte, S/N – 1,689 €/l

– Castro del Río, Ronda Norte, S/N – 1,689 €/l Enerquivir – Almodóvar del Río, CO-234 km 18,8 – 1,769 €/l

– Almodóvar del Río, CO-234 km 18,8 – 1,769 €/l Enerplus – Benamejí, N-331 km 495,8 – 1,769 €/l

– Benamejí, N-331 km 495,8 – 1,769 €/l Petroprix – Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,769 €/l

– Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,769 €/l Plenergy – Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,769 €/l

– Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,769 €/l Area117 – Benamejí, N-331 km 94,5 – 1,779 €/l

Precio de la gasolina hoy 17 de abril en Granada

Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy viernes 17 de abril:

Gasolina 95

Plenergy – Atarfe, N-432 km 427 – 1,469 €/l

– Atarfe, N-432 km 427 – 1,469 €/l E.S. El Molino Atarfe I – Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,469 €/l

– Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,469 €/l Petroprix – Chauchina, Avenida Primero de Mayo, 8 – 1,469 €/l

– Chauchina, Avenida Primero de Mayo, 8 – 1,469 €/l E.S. El Molino Atarfe Dos – Atarfe, Calle Ronda Lindarajas, S/N – 1,479 €/l

– Atarfe, Calle Ronda Lindarajas, S/N – 1,479 €/l BP – Benalúa de las Villas, A-403 km 129 – 1,479 €/l

– Benalúa de las Villas, A-403 km 129 – 1,479 €/l Lerfu – Albolote, Polígono Juncaril Parcela 238 – 1,489 €/l

– Albolote, Polígono Juncaril Parcela 238 – 1,489 €/l Tiburonoil – Albolote, Calle Loja, S/N – 1,489 €/l

– Albolote, Calle Loja, S/N – 1,489 €/l Juncadiesel – Albolote, Calle Baza, 328 – 1,489 €/l

– Albolote, Calle Baza, 328 – 1,489 €/l Minioil – Albolote, Calle Motril Parcela 243 – 1,489 €/l

– Albolote, Calle Motril Parcela 243 – 1,489 €/l Plenergy – Armilla, Avenida Cristóbal Colón – 1,489 €/l

Gasolina 98

A.Aguaza – Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l

– Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l Shell – Churriana de la Vega, CR Nueva Las Gabias km 2,9 – 1,599 €/l

– Churriana de la Vega, CR Nueva Las Gabias km 2,9 – 1,599 €/l Alcampo – Granada, C.C. Carretera de Jaén km 88 – 1,599 €/l

– Granada, C.C. Carretera de Jaén km 88 – 1,599 €/l Fueling – Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,619 €/l

– Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,619 €/l Cepsa – Carchuna, Avenida Las Palmeras – 1,661 €/l

– Carchuna, Avenida Las Palmeras – 1,661 €/l ASC Carburantes – Armilla, Carretera Armilla km 7 – 1,649 €/l

– Armilla, Carretera Armilla km 7 – 1,649 €/l ASC Carburantes – Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,649 €/l

– Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,649 €/l ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 – 1,649 €/l

– Atarfe, N-432 km 429 – 1,649 €/l Cepsa – Granada, Polígono Almanjáyar – 1,639 €/l

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I – Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,739 €/l

– Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,739 €/l Plenergy – Atarfe, N-432 km 427 – 1,739 €/l

– Atarfe, N-432 km 427 – 1,739 €/l El Grupo SCA – Castell de Ferro, Calle Rambla Hileros – 1,743 €/l

– Castell de Ferro, Calle Rambla Hileros – 1,743 €/l Alcampo – Granada, C.C. Carretera de Jaén km 88 – 1,759 €/l

– Granada, C.C. Carretera de Jaén km 88 – 1,759 €/l Easygas – Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,759 €/l

– Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,759 €/l Petroprix – Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6 – 1,759 €/l

– Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6 – 1,759 €/l Ballenoil – Granada, Camino de Ronda, 117 – 1,769 €/l

– Granada, Camino de Ronda, 117 – 1,769 €/l Petroprix – Chauchina, Avenida Primero de Mayo, 8 – 1,779 €/l

– Chauchina, Avenida Primero de Mayo, 8 – 1,779 €/l Petronachil – Atarfe, Carretera Atarfe-Santa Fe km 0,5 – 1,779 €/l

– Atarfe, Carretera Atarfe-Santa Fe km 0,5 – 1,779 €/l Petroprix – Huétor-Tájar, Carretera Granada-Sevilla km 68 – 1,775 €/l

Mapa para ver las gasolineras más baratas

Como acabamos de ver, los precios de la gasolina pueden variar bastante dependiendo de la zona y del tipo de combustible, por lo que consultar la información actualizada antes de repostar puede marcar la diferencia. Si necesitas comprobar otras provincias, municipios concretos o simplemente quieres ver cómo evolucionan los precios a lo largo del día, puedes utilizar la herramienta oficial del Ministerio de Transición Ecológica.

En el Geoportal de gasolineras tienes la opción de filtrar por ubicación, tipo de carburante o incluso ver todas las estaciones en un mapa interactivo, lo que resulta especialmente útil en comunidades como Andalucía, donde las distancias pueden ser largas y planificar bien dónde parar a repostar ayuda a ahorrar. Puedes ver un ejemplo de mapa que aparece a continuación: