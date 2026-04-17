Adiós a los armarios de cocina de siempre: la tendencia más moderna, funcional y práctica que ya está en España

Como la vida, las cocinas de casa también han evolucionado y esto ha provocado un gran cambio en elementos imprescindibles de este espacio, como pueden ser los armarios. La tendencia en 2026 pasa por las grandes cocinas abiertas con grandes baldas en las que se puede exhibir la vajilla, cristalería u otros elementos decorativos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las nuevas tendencias en lo que respecta a los armarios de cocina.

Este año 2026 ha llegado con nuevas tendencias en lo que a la decoración del hogar se refiere y esto afecta a las cocinas. Estos espacios se han convertido en los últimos años en espacios abiertos en los que se pasa la mayor parte del tiempo. Con el paso del tiempo, las cocinas se han integrado a los salones para formar un ambiente acogedor y esto también ha cambiado el paradigma de decoración de estos espacios. Y, lógicamente, esto también afecta al mobiliario de una cocina.

Estas nuevas tendencias dan protagonismo a las famosas islas que van unidas a lo que ahora se denomina desayunadores, que es una continuación de este elemento que puede aprovechar una familia para tomar un café, desayunar, almorzar o incluso cenar. En las cocinas-salones de hoy en día no hay reglas escritas y todos los muebles forman parte de un mismo espacio. Estos cambios también han afectado a los tradicionales armarios de las cocinas. Ahora ha llegado una nueva tendencia a España que ha llegado para quedarse.

Los nuevos armarios de cocina en España

«Si en 2025 hemos visto muchas cocinas sin armarios superiores, en 2026 lo que veremos, cada vez más, son grandes vitrinas, diseños espectaculares», dicen expertos en la materia en un artículo publicado en El Mueble, una página web de referencia especializada en decoración. Las tendencias desde este año pasan por despensas modernas, módulos altos y estantes abiertos.

Las famosas baldas de toda la vida que han llegado a las cocinas modernas para sustituir al clásico armario con el objetivo de lucir la vajilla, cristalería y otros elementos de decoración. Esta estantería se ve como una solución de almacenaje elegante, que puede ser aún más sofisticada si se apuesta por la madera, material imprescindible en la construcción de las nuevas cocinas. Estos nuevos armarios en la cocina también ayudan a generar una mayor amplitud visual y mejorar la organización de una cocina.

«Ya no es solo un lugar para cocinar, sino un espacio donde compartimos charlas, risas y momentos intensos con amigos y familia. Al ser abiertas o semiabiertas, se integran cada vez más en la vida diaria y en la convivencia. Las cocinas de hoy buscan ser más cálidas, acogedoras y con alma, reflejando nuestra manera de vivir y de disfrutar del hogar», dice la estilista Olga Gil-Vernet sobre las nuevas cocinas, en una entrevista concedida en El Mueble.

«En 2026 dejamos atrás los espacios fríos y minimalistas, las cocinas completamente blancas o negras, los acabados demasiado brillantes y las encimeras finas y lisas. También se reducen los estantes abiertos, poco prácticos en el día a día», afirma en esta página web especializada sobre las tendencias en cocinas que llegan para quedarse en España en 2026. Eso y los tradicionales armarios que parece que darán lugar a las baldas vanguardistas que convertirán las cocinas tradicionales en grandes obras de vanguardia.