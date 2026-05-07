Mucho más que una flor: el curioso fenómeno de las flores que ‘no se hablan’ y que arrasa en los jardines este 2026

En primavera, muchas personas piensan en qué plantas elegir para sus jardines, y una de las más llamativas es la conocida como «suegra y nuera» por la forma en que crecen las flores: nacen juntas al final de un mismo tallo, pero dispuestas de tal manera que parecen estar de espaldas, razón por la cual se dice que «no se hablan». Durante esta estación, desarrolla flores grandes y muy vistosas en forma de trompeta, en tonos que van desde el rojo variegado hasta el blanco, rosa o naranja.

Su nombre científico es Amarilis, y pertenece al género Hippeastrum, de la familia Amaryllidaceae. Puede alcanzar hasta los 40 cm de altura y produce grandes flores en tonos como blanco, rojo, amarillo, rosa, salmón, morado, naranja o incluso combinaciones bicolor, que suelen aparecer entre la primavera y el verano. La temperatura ideal para su desarrollo se sitúa en torno a los 20 °C. Necesita buena iluminación para crecer correctamente, aunque es recomendable evitar la exposición directa a los rayos del sol para no quemar las hojas. Desde el punto de vista simbólico, se asocia con el orgullo y la belleza, y también se asocia con la amistad y el afecto.

Las flores ‘que no se hablan’

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Originaria de América Central y de América del Sur, la Amaryllis es una planta bulbosa que se caracteriza por sus tallos huecos y estilizados, de los que suelen brotar entre dos y cinco flores, cada una con seis pétalos y un diámetro que puede alcanzar hasta los 20 centímetros. Más allá de la curiosidad, la disposición de las flores tiene una explicación relacionada con el propio crecimiento de la planta. La Amarilis produce inflorescencias terminales que agrupan varias flores en un mismo tallo, y la orientación de cada una viene determinada por la genética de la planta y la búsqueda de la luz.

Historia

Los primeros en comercializar las plantas de Amaryllis fueron los holandeses, que importaron bulbos de esta especie desde América del Sur y comenzaron a desarrollar híbridos desde principios del siglo XVIII. El término «Amarilis» tiene su origen en las Bucólicas de Virgilio. El poeta romano utilizó el nombre Amarilis (que significa «brillar») para una de las pastoras de su obra, en referencia a su belleza. En 1733, el botánico sueco Carlos Linneo adoptó este nombre para clasificar esta planta, que entonces era poco conocida en Europa.

Sin embargo, surgió un problema, ya que el nombre también se utilizaba para otra especie procedente de Sudáfrica. Tras años de debate, en 1987 se decidió que esta última conservara su denominación, aunque en el uso común todavía se mantiene el nombre de Amaryllis para el género Hippeastrum. El término Hippeastrum proviene del griego «hippo», que significa caballo, y «aster», que significa estrella.

Cuidados

Durante las primeras semanas, la planta es muy sensible al frío, por lo que es preferible mantenerla en el interior, en un lugar con poca luz y una temperatura cercana a los 15 °C, hasta que desarrolle raíces. Pasado aproximadamente un mes y medio, la maceta puede trasladarse a un espacio más luminoso y cálido, en torno a los 20 °C, momento en el que comenzará el desarrollo de las flores.

Una vez finalizada la floración, la planta entra en una nueva fase de crecimiento. En este momento, los tallos se pueden cortar dejando unos cinco centímetros sobre la tierra, sin dañar las hojas. La maceta se debe colocar en un lugar más fresco y, si es necesario, trasplantarse a una maceta más grande. El riego debe ser moderado para conservar la humedad del sustrato pero sin llegar a provocar la pudrición de las raices.

Cuando las temperaturas aumentan y desaparece el riesgo de heladas, la planta se puede colocar en el exterior en un lugar sin sol directo. Durante el verano, las hojas pueden amarillear, lo cual es un proceso natural de reposo. En este periodo, el riego se reduce progresivamente y, a partir de septiembre, la planta se mantiene en el interior en un ambiente seco y fresco.

Finalmente, cabe señalar que se trata de una planta especialmente vulnerable al ataque de insectos y animales defoliadores, como orugas, babosas y caracoles. Por este motivo, es importante vigilar con frecuencia la posible aparición de estas plagas y actuar rápidamente ante los primeros signos de daño. En caso necesario, se recomienda aplicar un insecticida natural.