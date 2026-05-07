El país europeo en el que son tan ricos que no necesitan trabajar: no tienen ni moneda ni aeropuerto

No tienen ni moneda ni aeropuerto en este país europeo en el que sus habitantes son tan ricos que no necesitan trabajar. En Europa tenemos ejemplos de países que con una baja fiscalidad consiguen grandes resultados. No necesitan nada más que ofrecer unas buenas condiciones de vida para que los empresarios, emprendedores o trabajadores que quieren ganarse bien la vida acudan a ellos. Los impuestos en este país de ricos son mínimos si los comparamos con sus vecinos.

Aunque para llegar hasta el necesitaremos hacer posible lo imposible, de la mano de una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es importante estar pendientes de una situación que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar con ciertos elementos que acabarán marcando la diferencia. Para vivir bien se necesita tener unos básicos que se cumplen en un lugar en el que no hay ni aeropuerto y tampoco se necesita una moneda específica para pagar, podremos descubrir un punto del planeta donde se vive bien sin apenas trabajar.

No tienen ni aeropuerto ni moneda

Son muchos los países pequeños que no pueden disponer de un aeropuerto convencional. Siendo los que dependen de sus vecinos para la llegada de viajeros que vienen de lejos. No es un impedimento para que muchos no duden en viajar por carretera hasta él.

Sobre todo, si tenemos en cuenta las ventajas que vamos a tener en un territorio que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días cargados de actividad.

Este tipo de país que no dispone de elementos que otros tienen, no se queda atrás, incluso acaba siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia en la manera de vivir, en busca de una tranquilidad que puede ser plena y que, sin duda alguna, podremos obtener aquello que deseamos y más.

Es cuestión de conocer algunos puntos del planeta en los que existen otras prioridades. Se concentra una gran parte de la riqueza y no es casualidad, sino más bien todo lo contrario. Este pequeño país del centro de Europa es una opción para vivir, pero también para visitarlo.

Son tan ricos en este país europeo que no necesitan trabajar

Puede parecer imposible, pero en este país europeo no se necesita casi trabajar, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un lugar del mundo en el que se concentra gran parte de la riqueza del territorio. Estos habitantes de Liechtenstein no necesitan apenas trabajar para vivir bien.

Los expertos de Mundoexpert nos dan algunos datos más sobre este pequeño país que nos invitarán a visitarlo quizás con la curiosidad de conocer a sus habitantes:

Bajos impuestos: En comparación con el impuesto corporativo del 30% en Alemania y del 33% en Francia, además de sus elevados tipos del impuesto sobre la renta, el tipo del impuesto corporativo del 12,5% hace que Liechtenstein parezca un gran lugar.

No es un paraíso fiscal: En 2018, la OCDE retiró a Liechtenstein de la Lista de Paraísos Fiscales No Cooperantes. Por lo tanto, es una jurisdicción fuera de listas negras, lo que la convierte en un destino de primer orden para las family offices de alto perfil.

Disfrutar de la naturaleza: Liechtenstein es el país perfecto para los amantes del aire libre, con decenas de kilómetros cuadrados de montañas y bosques para explorar.

Alto nivel de vida: Liechtenstein es uno de los países más ricos del mundo, con un PIB per cápita de 150.000 dólares, y tiene el franco suizo como moneda nacional. La gente gana una media de 6.000 dólares de ingresos mensuales.

Disfrutar de una vida tranquila: si cree que las grandes y ruidosas ciudades como Fráncfort no son lo suyo, Liechtenstein es el lugar adecuado. Hay más de una docena de pequeñas ciudades donde puede alojarse y mantenerse alejado de los focos urbanos.

Estabilidad económica: Liechtenstein es tan estable que Standard & Poor califica su deuda nacional como AAA, el nivel más alto de la firma. Además, la moneda nacional es el franco suizo, que es aún más estable que el dólar estadounidense. Aquí no se preocupará por la inflación, el desempleo u otros problemas que afectan a la mayoría de las economías.

El fideicomiso de Liechtenstein: Liechtenstein es la única jurisdicción que no usa el sistema británco de common law que ha adoptado su propia legislación sobre fideicomisos en el mundo. No tiene límites de perpetuidad ni de acumulación de capital. Además, los detalles del fideicomiso se mantienen privados.

Todo parece ser positivo en un lugar en el que se paga como máximo un 7% de IVA y las empresas disfrutan de grandes beneficios que acaban repercutiendo en sus trabajadores.