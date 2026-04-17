Suena raro, pero está respaldado por la ciencia: Argentina lanza semillas con drones para plantar miles de árboles sin esfuerzo

La restauración de ecosistemas en Sudamérica ha dado un giro que permitiría agilizar la recuperación de los suelos degradados. En un proyecto donde la ciencia y la innovación se aplican al campo, Argentina ha comenzado a implementar un sistema de reforestación mediante el uso de drones.

Esta iniciativa busca revertir los daños en el Gran Chaco, un territorio vital pero profundamente deforestado, mediante la dispersión aérea controlada de semillas.

La organización The Nature Conservancy (TNC) coordina estos trabajos junto a la startup ReForest Latam. El objetivo principal de este despliegue está en fortalecer la cobertura vegetal en zonas destinadas a la producción agropecuaria en Tostado y Bandera. Mediante esta técnica de siembra aérea, los expertos logran cubrir superficies donde la plantación manual con plantines resulta costosa y compleja.

Argentina lanza semillas con drones para plantar miles de árboles

El uso de drones de alta precisión permite actualmente la dispersión de miles de cápsulas biológicas sobre áreas estratégicamente delimitadas. Según datos de The Nature Conservancy, este programa piloto ya ha facilitado la plantación de 8.000 árboles nativos en 13 hectáreas de terreno.

La metodología consiste en una planificación que utiliza sistemas de información geográfica e inteligencia artificial para determinar qué especies de árboles utilizar según el ambiente.

Las especies de árboles seleccionadas para esta labor resultan fundamentales para el equilibrio ecológico local. El algarrobo blanco lidera la lista de variedades dispersadas, acompañado por el quebracho colorado santiagueño, el guayacán y el palo borracho amarillo. Al tratarse de flora autóctona, la ciencia garantiza que estas plantas se adapten a las condiciones climáticas del Gran Chaco, favoreciendo además el movimiento de fauna e insectos esenciales en paisajes fragmentados.

Las cápsulas biodegradables usadas en Argentina para plantar árboles

Uno de los pilares de este proyecto para plantar miles de árboles reside en la composición de los proyectiles que lanzan los drones. Las semillas no viajan sueltas; se preparan en el interior de cápsulas denominadas iSeeds. Estos envoltorios son biodegradables e incluyen bioestimulantes para potenciar la germinación y el establecimiento de las plántulas.

Esta formulación se diseña según la genética local, lo que asegura que cada vuelo responda a las necesidades específicas del territorio.

Ignacio Gasparri, director de ciencia en ReForest, señala que el enfoque combina biotecnología aplicada con análisis ecosistémico para lograr que la restauración sea eficiente y escalable. Antes de cada vuelo, el equipo evalúa las condiciones meteorológicas con rigor. Resulta vital que la dispersión anticipe lluvias, evitando que las semillas queden expuestas a sequías o calor extremo sin haber germinado.

Para asegurar el éxito del proceso, el equipo instaló parcelas testigo en el terreno. En estos espacios, los técnicos de TNC Argentina monitorizan las cápsulas cada 45 días. Se estima que, tras unos 120 días desde los vuelos, las plántulas ya deben estar establecidas.

El proyecto forma parte de una acción mayor junto a John Deere Foundation, que aspira a alcanzar los 100.000 árboles plantados para incrementar la cobertura boscosa en paisajes productivos.

«Me interesa hacer un manejo integral de ganadería en el bosque. Me di cuenta del valor que representa tener árboles. Pero lo más importante de todo es que quiero trasladar este legado a mis hijos y futuros nietos. Aprendí que el progreso es con la naturaleza, yendo a su favor, no en contra de ella», observó Mariano Fiori, productor agropecuario de la provincia de Santa Fe, Argentina, quien prestó su campo para el proyecto.