Cielos despejados y lluvias en el litoral: previsión AEMET para Andalucía hoy

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en algunas áreas, con posibilidad de lloviznas en el litoral mediterráneo. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, a excepción de las mínimas en las comarcas centrales, que se mantendrán sin cambios o incluso en ascenso. Además, se prevén heladas débiles en las sierras orientales y vientos moderados de componente este, especialmente en el litoral.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 27 de marzo

Cielo nublado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas rondarán los 11 grados al amanecer, pero a medida que el sol, que saldrá a las 07:17, se asome tímidamente, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 24 grados en su punto máximo. El viento, que soplará del este a una velocidad moderada de 15 km/h, podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca en las horas más tempranas.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su aspecto nublado, pero la calidez del día se hará notar, con temperaturas que se mantendrán agradables. La humedad, que alcanzará su pico en un ambiente algo cargado, podría hacer que la tarde se sienta más pesada de lo habitual. Con la puesta del sol a las 19:41, los sevillanos podrán disfrutar de unas horas de luz antes de que la noche se asiente, cerrando un día que, aunque no traerá sorpresas en forma de lluvia, sí ofrecerá un tiempo propicio para disfrutar de la ciudad.

Córdoba: aire fresco y cambios inminentes

El amanecer en Córdoba se presenta con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. Las nubes se agrupan en el horizonte, prometiendo un ambiente inestable que podría alterar la rutina habitual de los cordobeses. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, mientras el viento sopla a 10 km/h, creando una sensación de frescura que invita a abrigarse.

Sin embargo, la tarde traerá consigo un notable contraste. Se prevén ráfagas de viento que alcanzarán los 70 km/h y una probabilidad de lluvia que podría sorprender a más de uno. Con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 20 grados, la sensación térmica podría descender hasta los 5 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 22 grados. Aunque se prevé un ligero viento de hasta 15 km/h, no hay indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y sin sobresaltos.

Es un momento ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando la suavidad de la temperatura y el ambiente tranquilo que se respira. Un buen día para disfrutar de la vida cotidiana y de los pequeños placeres que ofrece el entorno.

Cielo despejado y ambiente cálido en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado que promete un ambiente agradable. La temperatura mínima se sitúa en 13°C y a medida que avanza la mañana, se espera que el termómetro alcance los 20°C, con una sensación térmica similar. La brisa del viento, que sopla del este a una velocidad media de 25 km/h, puede generar algunas ráfagas de hasta 40 km/h, así que es recomendable tener precaución. La humedad, aunque variable, se mantendrá en niveles moderados, lo que evitará que el ambiente se sienta pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y la temperatura se mantendrá cálida, con un máximo de 20°C. La jornada se desarrollará sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Con 12 horas y 24 minutos de luz, la puesta del sol a las 19:42 cerrará un día perfecto para actividades al aire libre en la hermosa ciudad gaditana.

Jaén: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 7 grados, pero la sensación térmica puede bajar a 5, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 18 grados por la tarde. La brisa suave del viento, que sopla del norte a unos 10 km/h, hará que la jornada sea muy agradable. No olvides tus gafas de sol y aprovecha para salir a disfrutar del buen tiempo.

Cielo despejado con nubes y chubascos en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 17 grados, mientras el viento del sureste sopla a 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y la posibilidad de chubascos puntuales, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La humedad, que alcanzará un 90% en su punto máximo, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que no olvides hidratarte.

Granada: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 7 grados y la sensación térmica es similar, lo que invita a abrigarse un poco al salir. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, elevando la temperatura hasta los 20 grados por la tarde, creando un ambiente agradable y cálido. Es un buen momento para llevar ropa ligera y disfrutar de un café al aire libre, aprovechando la buena jornada.

Almería: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondan los 11 grados. A medida que avanza la mañana, el sol se alza y el mercurio comienza a ascender, alcanzando los 20 grados por la tarde, mientras una suave brisa de 20 km/h acaricia la costa.

Sin embargo, la tarde se presenta con un ligero cambio, ya que se prevé un aumento en la nubosidad. Aunque no se anticipan lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para disfrutar de la puesta de sol a las 19:27, cuando la temperatura desciende y la sensación térmica puede bajar hasta los 10 grados.