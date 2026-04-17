Adiós a las mamparas y las cortinas de ducha: su sustituto es más práctico, fácil de instalar y se ensucia menos

Las nuevas tendencias en decoración están acabando con las clásicas mamparas y cortinas de ducha en España. Las nuevas obras o las remodelaciones que pueden llevar a cabo los propietarios en un hogar pasan por espacios abiertos también en los baños y también a las construcciones vanguardistas en las duchas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva moda que arrasa en el mercado de España para decir adiós a las clásicas cortinas y mamparas en la ducha.

Las nuevas tendencias han llegado a los cuartos de baño con espacios abiertos para que la luz fluya y así potenciar la sensación de bienestar. Como ha sucedido en los últimos años con el resto de espacios de un hogar, el minimalismo ha llegado a estas partes del hogar en las que se busca la luz, la forma y buenos materiales para que todas las partes de los baños sean elementos decorativos con vida propia. En España ya hemos dicho adiós a los clásicos baños con sus bañeras grandes, cortinas y mamparas.

Ahora en los baños está de moda el microcemento o la piedra natural que se buscan para recubrir las zonas de ducha. Y es que ahora la tendencia es hacer una pequeña obra en la ducha para aportar un toque de calidad o rusticidad en el ambiente. Este toque rústico hace que en una ducha de 2026 se puedan dejar los geles y champús sobre un hueco que se ha generado en la propia pared. Las nuevas duchas apuestan por la vanguardista y también dicen adiós a las clásicas mamparas o cortinas que han caracterizado de por vida a los baños españoles.

Adiós a las cortinas y mamparas de ducha

En 2026, además de las duchas de piedra u obra, también están de moda las mamparas de lámina de vidrio templado estática. Según informa TodoBaño, «las mamparas de ducha fijas son ideales para cubrir un plato de ducha de grandes dimensiones, ya que evitan que el agua se salga y te dejan espacio suficiente para poder entrar y salir a la ducha». «Son las mamparas de ducha más limpias y minimalistas que hay, ya que no tienen juntas de goma ni rodamientos; apenas tienen un perfil muy finito en aluminio cromado y un tensor a pared en acero inoxidable», informan desde esta página especializada.

Estas mamparas se comercializan en formato puerta y tienen un grosor de como mucho 8 milímetros. Una de sus virtudes más importantes es que están fabricadas con un material que garantiza la seguridad de las personas. Otra virtud tiene que ver con que es resistente a la cal, que es el elemento que suele desgastar las mamparas tradicionales.

«Nuestras mamparas de ducha están hechas con vidrio templado de seguridad de 8 mm. Este tipo de vidrios proporciona una gran resistencia ante posibles golpes», se puede leer en Amazon sobre una mampara de vidrio templado que está a la venta por algo más de 100 euros. «Gracias a la barra de sujeción extensible de acero inoxidable, nuestra mampara de ducha fija puede adaptarse al ancho de cualquier plato de ducha, con una medida de hasta 100 cm», informan. En esta página web también destaca el tratamiento antical para que las gotas que queden en estas mamparas se puedan eliminar con mucha más facilidad, manteniendo todos los cristales transparentes.

Esas son las principales ventajas de unas mamparas de vidrio templado que también serán un elemento decorativo dentro de un baño, aportando una luz que dará una sensación de amplitud y bienestar a este compartimento de tu casa.