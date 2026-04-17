Audiencias 16 de abril: sorpasso de La Sexta a ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’ resiste con 1,6 millones

David Broncano y La Revuelta no ganan para disgustos después de que La isla de las tentaciones y el fútbol le hayan amargado la semana. Ayer, jueves 16 de abril, parecía que volvería a la normalidad sin las parejas y sin el deporte, pero laSexta le ha amargado la noche. Mientras, Pablo Motos aprovecha para liderar otra noche más.

La noche del jueves ha sido la primera en dos días sin Champions, por lo que todos los programas del access prime time (el horario que va hasta las 23 h) se las prometían felices. En cambio, el especial de El intermedio para celebrar sus 20 años ha fastidiado la noche a La 1, mientras que Motos ha seguido a lo suyo para liderar.

Audiencias del access prime time en estricta coincidencia, según datos de Kantar Media:

– ‘El Hormiguero’: 13.6 % y 1.598.000

– ‘El Intermedio’: 10.2 % y 1.196.000

– ‘La Revuelta’: 10.1 % y 1.193.000

– ‘Supervivientes Express’: 8.7 % y 1.026.000

– ‘Horizonte Avance’: 6.8 % y 802.000

El Hormiguero lidera gracias a Marta Díaz y The Grefg, aunque lo hace por debajo del 14 %, sus datos habituales cuando no hay fútbol. La Revuelta, por su parte, pensaba que tendría un feliz regreso a la normalidad sin la competencia de Sandra Barneda, pero El Gran Wyoming se ha convertido en la sorpresa con su especial (con aparición de Pedro Sánchez), para hacer el mejor dato de El intermedio en mucho tiempo.

¿Por qué pierde Broncano?

Como ya he contado otras veces, el público del show de La 1 es el que tiene un público más joven (algo de lo que siempre presumen), pero también el más infiel (y no estoy hablando de La isla de las tentaciones).

Esto se demuestra cada vez que hay fútbol, cuando Motos aguanta mucho mejor el tirón de la competencia de los partidos de la Copa del Rey y de la Champions (contra la selección nunca puede). En cambio, la desbandada entre los fans de David Broncano es enorme.

A esa infidelidad crónica que sufre, hay que sumarle que el especial de El intermedio es competencia directa por ideología. Wyoming tiró de caras como la de Pedro Sánchez, que dudó en poner los cuernos a su gran apuesta de la pública por hacer un guiño a laSexta.

‘Supervivientes’ manda y ‘Horizonte’ brilla en el ‘prime time’

La segunda parte de la noche es para el reality Hondureño, que sigue dando alegrías a Telecinco, aunque esta semana rinde por debajo de lo esperado con su gala de expulsión del jueves.

Además, Iker Jiménez y Carmen Porter rozan el 9 % de cuota en otro superjueves de su Horizonte en Cuatro. Con estos datos adelantan a Antena 3 en esta franja, que ha emitido el último capítulo de Perdiendo el juicio, serie que merecía mejores datos en abierto.

La 1 y laSexta han optado por el cine en esta segunda parte de la noche del jueves. La cadena pública logra el segundo puesto con la emisión de Un lío de millones, mientras que la segunda cadena de Atresmedia cae por debajo del 5 %.

‘Supervivientes’: 16.6 % y 970.000

‘El cine que somos’: ‘Un lío de millones’: 9.4 % y 736.000

‘Horizonte’: 8.9 % y 664.000

‘Perdiendo el juicio’: 8.1 % y 676.000

Cine: ‘Tenemos que hablar’: 4.4 % y 232.000

Antena 3 gana el día y sigue liderando el mes

Antena 3 logra un gran 13.4 % de cuota durante el jueves, mientras que La 1 sigue mirando desde lejos con un 12 %. Telecinco, que sigue en su remodelación de programación, sube hasta un buen 10 %.

Así quedan las audiencias mensuales hasta ahora:

Las cadenas de pago lideran por ahora gracias a los partidos de la Champions, aunque eso irá cambiando según pasen los días, como ya conté en el mes de marzo. Mientras tanto, Antena 3 espera para recuperar el liderato y sigue teniendo a La 1 con más de un punto de distancia.

Temáticas de pago: 12.6 %

– Antena 3: 12.4 %

– La 1: 11.3 %

– Telecinco: 9.3 %

– Autonómicas (FORTA): 8.7 %

– laSexta: 6%

– Cuatro: 5.9%

– La 2: 3%