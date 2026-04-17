Isabel Pardo de Vera: «He tenido una fase de shock, nunca imaginé estar en esta situación, ahora estoy en una fase de aceptación»
OKDIARIO publica la parte más personal de la entrevista a Isabel Pardo de Vera tras conocer su imputación
El juez de la Audiencia Nacional decidió imputar el 7 de julio de 2025 a Isabel Pardo de Vera. La que fuera secretaria de Estado y presidenta de Adif no esperaba nunca estar en esta situación y explica a OKDIARIO cómo ha gestionado durante este tiempo el hecho de estar investigada judicialmente.
PREGUNTA.- Quería preguntarle cómo está emocionalmente, cómo le ha afectado; y hablemos de usted, no de los demás. ¿Cómo afecta estar investigada a una persona con una trayectoria pública de muchísimos años, a una ingeniera de caminos que tiene su carrera?
RESPUESTA.- Bueno, ya han pasado muchos meses. Esto estalló cuando yo ya estaba trabajando en la privada, porque además yo soy de las que no les gusta estar siempre en el mismo sitio y tengo mucha curiosidad y me encanta. Me encanta mi profesión, me encanta. Ahora me he tenido que apartar porque evidentemente no puedo volcar este estado en ninguna empresa para que afecte a la reputación de otra empresa y, por lo tanto, he tenido una fase de shock absoluto. Yo nunca me imaginé estar en esta situación y ahora estoy en una fase de aceptación y saber que, en la confianza de que todo pasará, he dejado atrás esa impaciencia de no saber cuándo va a terminar, porque en un juicio se entra y no se sabe cuándo va a acabar. Yo espero que más pronto que tarde y me he seguido actualizando, me estoy preparando para dar clase de matemáticas. Emocionalmente, por supuesto, tengo días mejores y peores, pero no voy a tirar la toalla porque lo importante sobre todo es no traicionarse a una misma. Si no tuviese la conciencia tranquila, probablemente no podría caminar todavía.
P.- ¿Se ha sentido respaldada por las instituciones que usted ha representado y de las que ha formado parte llegando a lo más alto?
R.- Yo no he llegado a lo más alto por mí. Yo he llegado a lo más alto porque he tenido la suerte de contar con los mejores profesionales y todos esos profesionales que han estado conmigo siguen estando siempre. Han estado desde hace 20 y pico años y siguen estando y siguen sumando. Por lo tanto, todos los que para mí tienen que estar y merecen y me importan, siguen estando. Y los que pasaban por allí, porque yo en aquel momento parecía que tenía un poder y ya no están, pues tampoco merece la pena que estén. Entonces no hace falta que estén.
P.- Mirando hacia atrás… ¿Cambiaría algo de su gestión?
R.- No, no cambiaría nada. Me faltan algunos proyectos que se han quedado en la cartera porque no he conseguido, a pesar de la vehemencia que he tenido, no he conseguido convencer a algunos. Algunas altas instituciones, porque todo no se puede hacer en un limitado intervalo de tiempo. Pero espero llegar a conseguirlo alguna vez, porque son proyectos que suman en esta sociedad y que de verdad en algún momento se tienen que llegar a conseguir.
El futuro de Isabel Pardo de Vera
Isabel Pardo de Vera también explica en la entrevista con OKDIARIO cómo ve su futuro profesional tras dejar sus cargos públicos y la empresa privada a raíz de su imputación judicial.
P.- ¿Cómo ve usted después la vida cuando se termine toda esta causa judicial?
R.- Bueno, ya mejor que no planifique, porque cada vez que planifico algo, algo sale mal y creo que lo mejor es tener un horizonte, pero vivir el día a día. Ahora me hace mucha ilusión estar preparándome, ya he aprobado los exámenes y estoy haciendo las prácticas para ser profesora de matemáticas, que es una cosa en la que estoy disfrutando mucho, en bachillerato y en la educación secundaria. Creo que también es una vocación interesante el animar y el volcar, si tienes vocación, a formar a las personas en eso, porque para mí las matemáticas son un fundamento, aunque solo sea para defenderte en la vida de razonamiento que te dan una cuna de razonamiento para resolver problemas de la vida. Eso es lo primero que veo. Por supuesto, me sigue encantando mi sector y, si puedo volver, volveré a él. Es verdad que llegado el momento, me apunté a un montón de cosas porque dije ‘yo me voy a apuntar a todo lo que haya y ya veré’. Ahora no me veo con fuerzas para volver a opositar al Cuerpo de Caminos en este momento. Es verdad que me denegaron mi reingreso en Adif y lo estoy peleando en un juicio porque soy empleada desde 2007 y creo que no es justo que por oportunidad política me hayan denegado mi plaza y eso lo estoy peleando también en otro juicio. Entonces, como que se me ha vuelto todo un poco en contra, pero mi casa es Adif.