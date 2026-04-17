La Reina Letizia ha vuelto a saltarse el protocolo o, al menos, su agenda marcada para esta semana. Cada viernes, la Casa Real hace públicos y actualiza sus compromisos oficiales. Sin embargo, en la última, no estaba previsto que la mujer del Rey Felipe VI sorprendiera al acudir a un evento en apoyo a las víctimas de ETA. Un acto al que no ha ido sola, sino acompañada por dos de sus personas más cercanas.

La Familia Real siempre ha mantenido un firme compromiso con respecto a las víctimas del terrorismo. Es sabido que, además, Doña Letizia tiene una debilidad especial en este tipo de asuntos de Estado, que en ocasiones la han roto por completo. De hecho, como ocurrió en la DANA o recientemente en Adamuz, no ha tenido problema alguno en mostrar su faceta más humana al mostrar su vulnerabilidad en los días en los que España estaba de luto.

Por ello, no ha sido de extrañar la última aparición -aunque sorpresa- de la madre de la heredera al trono.

La aparición sorpresa de la Reina Letizia en apoyo a las víctimas de ETA

El pasado jueves 16 de abril por la tarde, con su agenda despejada y acompañada por Marta Carazo -Jefa de la secretaría de la Reina-, y Camilo Villarino -Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey- Doña Letizia apareció por sorpresa en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, en el barrio de Chamartín, Madrid.

Tal y como ha deslizado El Debate en primicia, la Reina quiso conocer de primera mano cada detalle de este documental y, por ello, no dudó en hablar con otros asistentes a este evento o con sus propios acompañantes.

Su Majestad la Reina presenció la proyección del documental Los nietos del silencio, una pieza audiovisual que recoge testimonios de Jesús Ulayar Echarri, Teresa Prieto y Beatriz Iruretagoyena, tres nietos de víctimas de ETA. Un proyecto que nace de la necesidad de una nueva generación de mantener viva la memoria de sus seres queridos y, de esta manera, que no queden en el olvido los años de terror que vivió España.

Aunque no constaba en la Agenda de la Familia Real de esta semana, Letizia ha decidido invertir su tiempo libre para mostrar su apoyo a Leyre Sanz y Carolina Olivar, directora y productora del documental. Estas jóvenes periodistas, ex alumnas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, no solo han contado con el apoyo de la mujer de Felipe VI. A este proyecto se han sumado entidades públicas como el Ayuntamiento de Madrid, así como la Fundación Miguel Ángel Blanco.