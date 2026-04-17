Lidl rompe la norma y anuncia lo nunca visto: va a abrir su primer bar este verano

Lidl se ha convertido en el supermercado por excelencia de muchos en Europa y lo cierto es que en España ya hace años que triunfa, pero no sólo con su sección de supermercado, sino también su bazar en el que venden de todo desde básicos para el hogar, hasta ropa o calzado. Sin embargo, la empresa de origen alemán no se queda con eso y da un paso más y esta vez sorprendiendo a todos al anunciar que este verano, Lidl va a contar con su primer bar o de hecho, su primer pub irlandés.

El primer bar o pub de Lidl estará en Dundonald, una zona al este de Belfast (Irlanda del Norte) donde la marca lleva más de dos décadas instalada. Pero detrás de este movimiento hay más historia de la que parece si bien se han necesitado años para sacar el proyecto adelante por lo que no es algo improvisado ni una idea reciente. De hecho, ha tenido que superar bastantes problemas legales antes de poder salir adelante pero ahora, por fin, tiene luz verde.

Lidl se prepara para su primer bar

Lo que Lidl está preparando no encaja del todo en el concepto clásico de lo que todos entendemos como un bar o un pub, ya que en realidad será una mezcla bastante curiosa entre bar y punto de venta. El local tendrá unos 60 metros cuadrados y capacidad para unas 60 personas, aunque en un inicio se habló de cifras algo más bajas. Es decir que los clientes podrán sentarse a tomar algo allí mismo o comprar bebidas para llevárselas. En la práctica, funcionará como un híbrido entre establecimiento de ocio y tienda especializada.

En cuanto a la oferta, no habrá grandes sorpresas si conoces Lidl. El protagonismo lo tendrán sus propias marcas con vinos, cervezas, sidras y licores de su catálogo habitual en Reino Unido e Irlanda y con nombres como Bitterol Spritz, Excelsior Lager o Perlenbacher Pilsner que estarán presentes. Eso sí, la cadena ha dejado claro que no quiere que todo gire en torno a sus productos. También habrá espacio para proveedores locales, algo que busca encajar mejor con la zona y no dar la sensación de modelo cerrado.

Una zona que ha cambiado mucho

Uno de los puntos clave está en el lugar. Dundonald no es hoy lo que era hace unos años. La población ha crecido bastante, más de un 20% según datos que maneja la propia compañía, y eso ha generado nuevas necesidades. Entre ellas, algo bastante básico: más oferta de restauración. Lidl lleva más de 20 años allí y conoce bien el entorno, así que ha visto una oportunidad clara. Según explicó el director regional, Gordon Cruikshanks, durante este tiempo los vecinos no han podido acceder a toda la gama de productos de la marca en este formato. Y ahí es donde entra este nuevo concepto.

Seis años de bloqueos y recursos

El proyecto, sin embargo, no ha sido fácil de sacar adelante. De hecho, ha estado parado en varios momentos. El principal problema ha sido la normativa sobre el alcohol en Irlanda del Norte, que es bastante más restrictiva que en otros lugares. Allí no basta con abrir y ya está ya que si el tribunal considera que hay suficientes bares o licorerías en la zona, no concede nuevas licencias. Ese punto fue el gran obstáculo para Lidl desde el principio.

La solución llegó por una vía indirecta. Tras el incendio de un pub cercano en 2019, se abrió la posibilidad de transferir esa licencia a otro establecimiento. Esa fue la puerta que permitió a Lidl seguir adelante. Aun así, la cosa no terminó ahí. Un competidor local, una cadena de tiendas de licores, presentó recursos en contra del proyecto. Argumentaban que Lidl estaba aprovechando un vacío legal y que realmente no hacía falta otro local de este tipo.

El conflicto acabó en los tribunales y no se resolvió hasta 2025, cuando el Tribunal Supremo desestimó el recurso. El juez fue bastante claro ya que el hecho de que la idea sea novedosa no es motivo para rechazarla. Ese punto fue decisivo y a partir de ahí, el proyecto dejó de estar en el aire.

Una inversión que no es simbólica

Con todo ya aprobado, Lidl ha desvelado que la inversión prevista ronda las 410.000 libras esterlinas, lo que deja claro que no se trata de una simple prueba sin importancia sino que es un objetivo más serio con la idea de probar un modelo distinto, ver cómo responde la gente y, en función de eso, decidir si tiene recorrido en otros sitios.

Porque esta no es la primera vez que Lidl se sale de lo habitual. En 2025 ya lanzó en Alemania una tienda completamente centrada en productos no alimentarios, bajo el concepto Home & Living, con más de 500 metros cuadrados y sin comida en sus estanterías. También ha hecho pruebas parecidas en Portugal, aunque en formatos más limitados. Es decir, la idea de diversificar no es nueva dentro de la empresa y quién sabe si en un tiempo podremos ver más bares o pubs de Lidl en otras zonas.