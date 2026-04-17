La AEMET activa las alertas en Canarias y no da tregua en las próximas horas: «Polvo en suspensión»

Las alertas en Canarias se activan la AEMET no duda en advertir que no vamos a tener tregua, con la llegada de un polvo en suspensión que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que cada elemento cuenta y podría acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Estas próximas horas todo puede cambiar que podría acabar generando algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estos días todo puede cambiar.

Este punto de España que estará siempre marcado por un cambio de ciclo que se convertirá en un problema para muchos, lo que puede pasar es un destacado cambio de tendencia que acabará siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Son días de visualizar un giro importante en un tiempo en el que todo puede acabar siendo posible. Con unas alertas que se activan con una AEMET que no duda en lanzar una importante advertencia que puede cambiarlo todo por momentos en breve, lo que nos espera podría ser la antesala de algo más intenso.

No da tregua las próximas horas el polvo en suspensión

Será mejor que nos empecemos a preparar para un marcado cambio de tendencia en una situación que, sin duda alguna, acabará afectándonos de lleno en estos días. Estaremos pendientes de un giro radical que puede ser clave y que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Ese polvo en suspensión que hasta el momento pensábamos que no podría acabar llegando con la misma fortaleza que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que puede convertirse en estos días en los que cada elemento cuenta.

Es momento de apostar por esta situación que podría convertirse en una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de un giro importante que llegará en breve y que puede marcar el fin de semana.

Parece que este fenómeno poco común que no hubiéramos ni esperado, quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en mente. Una novedad importante que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más, un detalle que, sin duda alguna, acabará marcando una serie de detalles en una previsión del tiempo que acabará siendo destacada en esta comunidad autónoma.

La AEMET avisa de este fenómeno que no da tregua en Canarias

No da tregua lo que nos espera en Canarias, la AEMET no duda en advertir de este fenómeno que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con ciertos detalles que nos afectarán de lleno y que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres, donde puede ser localmente notable. Se superarán los 30 ºC en zonas de interior de Fuerteventura y medianías sur y oeste de Gran Canaria. Viento moderado del nordeste en costas, más intenso en el sureste y el noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte de madrugada. En cumbres y medianías, flojo a moderado de componente sur con intervalos de fuerte en cumbres centrales de Tenerife. Brisas en costas suroeste».

Las alertas estarán activadas: «Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Ascensos de temperaturas máximas que podrían ser localmente notables en medianías y zonas altas. Se superarán los 30 ºC en zonas de interior de Fuerteventura y Lanzarote, así como en medianías sur y oeste de Gran Canaria».

Para el resto de España la situación puede cambiar por momentos: «Se espera que continúe la estabilidad por las altas presiones en la mayor parte de la Península y en Baleares, con cielos poco nubosos o despejados y algunas nubes de evolución por la tarde en zonas de montaña, que podrían dejar algún chubasco aislado. Solo en el norte se prevén cielos nubosos y, con baja probabilidad, alguna llovizna. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte a primeras horas y con nubosidad alta durante el resto del día en todas las islas. Son probables las brumas y nieblas matinales en puntos de la meseta norte y Galicia, así como algunas nieblas costeras en los litorales del Mediterráneo. En Canarias se espera la entrada de calima desde el este. Las temperaturas subirán ligeramente en toda la Península y Baleares, excepto en el Cantábrico, donde las máximas descenderán, y en los litorales, donde no se esperan cambios. En Canarias subirán de forma moderada e incluso notable en medianías y cumbres. Las heladas quedarán restringidas únicamente a las cumbres de los Pirineos».