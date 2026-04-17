Uno de los paseos marítimos más largos de Europa está en España: 10 km de playas urbanas con vistas y monumentos

La Coruña puede presumir de tener uno de los paseos marítimos más largos de Europa. Con aproximadamente 13 kilómetros que discurren paralelos a la orilla del océano, se trata de un espacio en el que conviven esculturas, monumentos y playas. El punto de partido es el castillo de San Antón, reconvertido en Museo Arqueológico Histórico. Su origen se remonta al siglo XVI y formaba, junto con los castillos de Santa Cruz y San Diego, una fuerte línea defensiva. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1949.

Las principales playas del Paseo Marítimo de La Coruña forman uno de los conjuntos urbanos costeros más importantes del norte de España. Entre las más destacadas se encuentran la Playa de San Amaro, una cala muy familiar y la Playa de Las Lapas, muy cercana a la Torre de Hércules y conocida por sus vistas únicas del faro romano. La Playa de Riazor es la más emblemática, con su característica forma de concha y sus 600 metros de longitud.

La Coruña tiene uno de los paseos marítimos más largos de Europa

#gallegos #galidrone #galiciatiktok #galiciacalidade #turismodegalicia #sitiosconencanto #playadeorzán ♬ Diablo – Beret & Estopa @galidrone LA PLAYA URBANA QUE NO TE PUEDES PERDER⏬ 📍Playa de Orzán (A Coruña) Si vas a A Coruña no puedes dejar de visitar esta maravilla de lugar. La Playa del Orzán es una playa urbana y es la más grande de A Coruña con 780 metros de longitud. Tiene una situación privilegiada ya que se encuentra en pleno centro de la ciudad lo mismo que la adyacente Playa de Riazor. En una de sus esquinas encuentras una de las fuentes más conocidas de A Coruña,la fuente de los surfistas, monumento dedicado a los amantes del surf. #galicia

El Paseo Marítimo de La Coruña es uno de los recorridos costeros más largos de Europa, con aproximadamente 13 kilómetros de longitud. Se trata de un espacio continuo que conecta playas, miradores, monumentos y zonas de ocio, con carril bici en gran parte de su trazado, lo que lo convierte en un lugar ideal para recorrer a pie o en bicicleta.

Uno de los primeros puntos destacados es el Castillo de San Antón, antigua fortaleza defensiva del siglo XVI que posteriormente fue prisión y hoy funciona como museo. A lo largo del recorrido también se encuentra el Dique de Abrigo, con vistas al puerto y una de las torres de control marítimo más representativas de la ciudad.

Siguiendo el paseo, aparecen miradores como el de San Amaro, además de playas como San Amaro, Las Lapas, Matadero, Orzán y Riazor, que forman un gran conjunto de arenales urbanos muy frecuentados durante los meses de verano. Entre ellas, la Coraza actúa como elemento histórico que separa algunas de estas playas.

Otro punto imprescindible es el Parque Escultórico de la Torre de Hércules, donde se pueden contemplar diversas esculturas y disfrutar de vistas únicas del faro romano, símbolo de la ciudad y Patrimonio de la Humanidad. Muy cerca se encuentra también la Domus, un museo interactivo dedicado al ser humano.

Más adelante, se encuentran espacios como la Fuente de los Surfistas, el Obelisco Millennium y esculturas tan curiosas como el Pulpo, distribuidas a lo largo del recorrido. Además, el paseo incluye zonas elevadas como el Monte de San Pedro, al que se puede acceder mediante ascensor panorámico, ofreciendo vistas amplias de toda la costa.

Finalmente, lugares como el Mirador Ventana al Atlántico o la zona del Portiño permiten disfrutar de atardeceres y vistas al océano, cerrando un recorrido que combina naturaleza, historia y arquitectura en La Coruña.

Castillo de San Antón

El Castillo de Santo Antón, antigua fortificación construida para la defensa de la ciudad, alberga desde el año 1968 el Museo Arqueológico y Histórico de la ciudad. De titularidad municipal, la exposición consta de tres secciones: arte medieval y heráldica (acceso y patio de armas), arqueología (interior, planta baja), historia del edificio y de la ciudad (interior, planta baja y alta). A la salida de la planta baja se puede visitar La Cisterna, antiguo aljibe excavado en la roca que recogía el agua de la lluvia para abastecer al castillo. Asimismo, en el acceso a la planta alta se encuentra la Borna, una reproducción de un barco de la Edad del Hierro.

El horario de apertura es de invierno (septiembre a junio), de martes a sábado de 10:00 a 19:30 horas, y domingos y festivos de 10:00 a 14:30 horas, no permitiéndose el acceso desde media hora antes del cierre. El centro permanece cerrado el 1 de enero, los lunes y martes de Carnaval, así como los días 24, 25 y 31 de diciembre. En verano (julio y agosto), el horario es de martes a sábado de 10:00 a 21:00 horas y domingos y festivos de 10:00 a 15:00 horas, con la misma restricción de acceso en la última media hora. En cuanto a las tarifas, la entrada general es de 2,06 euros y la reducida de 1,03 euros.