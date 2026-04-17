Estrenos de la cartelera: ‘La momia de Lee Cronin’ llega acompañada de estas 5 películas esenciales

Ya pasado el ecuador del mes de abril, las principales novedades de la cartelera se preparan para recibir dos de los largometrajes más esperados del segundo trimestre cinematográfico; Michael y El diablo viste de Prada 2. El biopic musical se proyectará en salas el día 22 y la secuela tardía de Anne Hathaway y Meryl Streep hará lo propio el 30. Sin embargo y de vuelta al presente, hoy también tenemos todo un catálogo de cintas que por primera vez, aterrizan en nuestro patrio de butacas. La más llamativa es La momia de Lee Cronin, pero el filme protagonizado por Laia Costa llega acompañado de otros cinco propuestas audiovisuales esenciales:

‘La momia de Lee Cronin’ y otros 5 estrenos esenciales

‘La momia de Lee Cronin’

Con un gran currículum en el terror de serie B, el cineasta irlandés se ha permitido el lujo de poner su nombre en el título de esta nueva versión de la momia. No es para menos, pues teniendo en cuenta todas las buenas críticas que ha cosechado en su preestreno, La momia de Lee Cronin apunta a ser la gran sorpresa del género en este 2026.

La trama se centra en la desaparición de la hija de una joven periodista en medio del desierto. Ocho años más tarde, la familia completamente rota se conmociona cuando de la nada, vuelve a ellos. Pero lo que debía ser una reunión cicatrizante terminará convirtiéndose en una pesadilla.

1-‘Prime Crime: A True Story’

Gus Van Sant (El indomable Will Hunting) regresa a la dirección siete años después con un thriller de secuestros basado en hechos reales. En la banda sonora, Danny Elfman y en el reparto, encontramos nombres tan reconocidos como Bill Skarsgård, Dace Montgomery, Cary Elwes, Colman Domingo y Al Pacino.

La historia narra el caso verídico de un hombre que después de ser estafado por un banco, decide retener al hijo del presidente de la compañía hasta que le devuelvan el dinero y se disculpen con él en un comunicado televisivo.

2-‘Mi querida señorita’

La escritora de éxito Alana S. Portero escribe el remake de la obra homónima de 1972, dirigida por Jaime de Armiñan. Distribuida por Netflix, dirigida por Fernando González Molina y producida por Los Javis, Mi querida señorita nos pone en la piel de Adela, la hija solitaria de una familia conservadora que pasa sus días en la tienda de antigüedades de su familia y las catequesis que imparte. Tras una inesperada relación de amistad con un sacerdote, el regreso de un amigo de la infancia y la irrupción de una mujer, Adela iniciará un viaje exterior e interior para encontrarse a sí misma.

3-‘Un poeta’

Con un tono completamente diferente a otras apuestas como la propia La Momia de Lee Cronin, la elogiada cinta colombiana protagonizada por Ubeimar Ríos por fin llega a España en lo que es una especie de comedia dramática sobre la obsesión de su protagonista por la poesía, aunque la disciplina artística tras años de entrega, no le ha proporcionado ninguna gloria. Un día conoce a Yurlady, una joven de familia humilde pero con talento a la que intentará ayudar para traer algo de luz a sus días.

4-‘La mujer más rica del mundo’

Este largometraje francés se centra en la donación millonaria de una nonagenaria a un joven artista, desatando un escándalo político en el que que se implicará hasta un expresidente. La historia se inspira en el caso real de la figura de la heredera de L’Oréal.

5-‘Renoir’

En la Tokio de finales de los 80, una niña de 11 años llamada Fuki vive un verano marcado por la curiosidad y la imaginación, mientras su madre sostiene a duras penas el hogar y su padre lucha contra la enfermedad.