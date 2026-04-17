La ANC, motor del independentismo golpista, agoniza: no logra suficientes candidatos para renovar sus cargos

La Assemblea Nacional Catalana (ANC), que preside el cantante independentista Lluís Llach, lleva votando desde el pasado martes para renovar sus cargos de dirección. Pero no han logrado siquiera reunir los 77 aspirantes a ocupar el secretariado. Esta organización, que fue motor del independentismo golpista el 1-O de 2017, agoniza, pese a los intentos por darle un nuevo impulso que se han propuesto desde su cúpula.

La votación se cerrará el próximo sábado 18 de abril. Una semana más tarde, el 25 de abril, se reunirán los 60 miembros ya electos del secretariado para elegir cuatro puestos clave: presidente y vicepresidente, tesorero y secretario.

El actual presidente de ANC, Lluís Llach, es uno de los aspirantes, que no ha aclarado, por cierto, si aspira también a renovar la presidencia, ya que los estatutos prohíben mencionar el puesto al que aspiran los candidatos. Junto a él, también se presenta uno de los cuatro fundadores de la ANC, Pere Pugès. Este último sí ha explicado en sus intervenciones en su particular campaña electoral la «necesidad de refundar» la ANC.

Sin embargo, no parece que haya demasiado interés por parte de sus asociados en acometer refundaciones, ni en formar parte de la nueva dirección. De hecho, existen circunscripciones, como la del Barcelonés Sud, donde no se ha presentado ningún candidato, otra donde se presentan los justos y alguna en la que no llegan a cubrir los cuatro o cinco puestos que les corresponden.

Es un «secreto a voces» que la ANC está en franco declive, aunque no está claro con cuántos asociados cuenta en la actualidad esta organización que llegó a superar los 90.000 afiliados en épocas de auge independentista.

Ser socio de ANC implica, en la actualidad, el pago de una cuota mensual de 6 euros, que da derecho a opinar y votar en las asambleas, así como a elegir a los cargos de dirección, reunidos en el secretariado. También te permite obtener descuentos en la tienda de ANC, en la que se comercializan banderas independentistas, puzles de esa misma bandera, conocida como la estelada, sudaderas con leyendas del estilo «FCK SPN» o pósters con la declaración de independencia que duró apenas unos segundos.

El pago de la cuota, que es reducida para estudiantes y jubilados, también te da derecho a la recepción de un boletín informativo creado por la propia ANC. Pero todas esas «ofertas» no están siendo suficientemente tentadoras en los últimos tiempos.

Tampoco la leyenda y el lema que figuran en la página web de la ANC: «Cada día que pasa y Cataluña no es independiente, pierdes en derechos y en bienestar», seguido de un «¿TE QUEJAS O ACTÚAS?», parece que haya logrado movilizar a sus potenciales asociados, cuyas cifras se conocerán con mayor claridad tras el cierre de las urnas, en su mayoría virtuales, ya que sólo se prevé la existencia de 18 puntos físicos de votación en toda Cataluña. Las respuestas a muchos de los interrogantes planteados, a partir del próximo sábado, 18 de abril, cuando se cierren las urnas, a las 14:00 horas.