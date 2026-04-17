Renfe ha modificado este jueves las condiciones iniciales del concurso que lanzó a finales de marzo para la compra de 30 nuevos trenes AVE, ampliables a 40 unidades, por una cantidad que podría superar los 4.000 millones de euros. El peso de los criterios subjetivos será del 70% —aunque los ha reordenado— y la oferta económica pesará el 30%. Renfe no quiere otro caso Talgo, el fabricante de trenes español a quien está reclamando más de 150 millones de euros por los incumplimientos del contrato de suministro de 30 trenes de alta velocidad Avril S-106.

Este contrato además está siendo polémico, ya que el ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló antes de la licitación que estaba pensando en comprar trenes de alta velocidad a China, donde fue de visita a finales de 2025 y se reunió con el fabricante de trenes chino CRRC. «China y España son los dos países más avanzados del mundo en materia ferroviaria de alta velocidad», dijo el ministro.

Europa ha torpedeado la presencia de esta empresa pública china en concursos de trenes europeos y Bruselas apremia a que se priorice la tecnología europea. Además, los fabricantes europeos —Alstom, Siemens, CAF, la propia Talgo…— han advertido a través de la patronal Unife sobre dejar fuera de este contrato a las empresas europeas.

En las nuevas condiciones aprobadas por Renfe este jueves, la operadora ha subido el peso en la puntuación final de la propuesta técnica del 49% a casi el 60%, mientras ha reducido del 21% al 10,2% el de la parte subjetiva de la propuesta técnica. En concreto, la primera se denomina Oferta técnica evaluable con fórmulas y la segunda, Oferta técnica evaluable con juicios de valor.

Pero, entre las dos, el porcentaje se mantiene en el 70%, como en el pliego inicial, dejando el otro 30% de la puntuación para la oferta económica. Los expertos consultados señalan que «la parte evaluable con fórmulas también es subjetiva». «La técnica siempre es subjetiva», insisten.

Al dejar el peso de la oferta económica sólo en el 30%, estas fuentes señalan que apenas incidirá en el ganador final del contrato y que será la parte técnica la que decida. «En el caso de un contrato de trenes, que es tecnología y que las empresas ofrecerán cada una su tecnología diferente, que en el concurso pese más la propuesta técnica es mejor. Aunque evidentemente al final todo es subjetivo», señalan.

La modificación incluida por Renfe en el pliego de condiciones este jueves quita importancia a los juicios de valor en el contrato y se lo da a la propuesta evaluable por fórmulas. La modificación es positiva según las fuentes consultadas, pero el fondo sigue siendo que el 70% del contrato dependerá de criterios subjetivos.

Según otra fuente del sector, dar más peso a la parte económica podría abocar este nuevo contrato al resultado del anterior, que ganó Talgo en 2017. Ese contrato se rigió exclusivamente por criterios económicos, según el pliego consultado, «y se le dio a Talgo, que ha resultado ser un desastre», explica esta fuente.

Además, otro cambio con respecto al concurso anterior es que en el nuevo se acortan los plazos para que la tecnología no quede obsoleta. Los plazos de entrega son menores. «Es también para evitar lo que ha pasado con Talgo y porque la tecnología avanza muy rápido», señalan.