Los perros de raza Golden tienen en su ADN genes similares a los que provocan las emociones humanas, según un estudio

Recientemente, se ha publicado estudio científico que ha analizado el ADN de 1.343 perros de la raza Golden Retriever de entre tres y siete años para comprender por qué algunos animales son más nerviosos, sensibles o fáciles de adiestrar que otros. El trabajo, realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge, ha identificado genes relacionados con el comportamiento canino que también están asociados a rasgos emocionales y cognitivos en humanos. Todos los perros que han participado en el proyecto forman parte del proyecto Golden Retriever Lifetime Study, una investigación de largo plazo impulsada por la Fundación Morris Animal desde 2012.

Junto con las muestras biológicas, los investigadores recopilaron información detallada sobre el comportamiento de cada perro. Para ello utilizaron el cuestionario C-BARQ (Canine Behavioral Assessment and Research Questionnaire), una herramienta ampliamente utilizada en etología canina que permite evaluar la conducta a través de la observación de los cuidadores. El cuestionario original contiene más de 100 preguntas que se agrupan en 14 grandes categorías de comportamiento, entre las que se incluyen la agresividad hacia personas familiares, la agresividad hacia desconocidos y la agresividad hacia otros perros, el miedo a personas o situaciones nuevas, la sensibilidad al tacto o a la manipulación, la ansiedad por separación, el apego y la búsqueda de atención, la conducta de persecución o caza de animales pequeños, la capacidad de entrenamiento u obediencia, el nivel de energía o actividad, los ladridos y vocalizaciones excesivas, las conductas repetitivas o compulsivas, la protección de recursos como comida o juguetes y las reacciones a estímulos inesperados como ruidos u objetos en movimiento.

El ADN de los perros de la raza Golden

El análisis se llevó a cabo mediante una técnica conocida como estudio de asociación del genoma completo, o GWAS por sus siglas en inglés (Genome-Wide Association Study), que consiste en examinar millones de posiciones del ADN con el objetivo de detectar variaciones genéticas que aparecen con mayor frecuencia en individuos que comparten un mismo rasgo.

En este caso, los investigadores buscaron regiones del genoma que se repitieran con mayor frecuencia en perros que mostraban ciertos comportamientos. Cuando una misma variante genética aparece de forma recurrente en muchos individuos con un rasgo concreto, puede ser una señal de que ese fragmento del ADN está relacionado con dicho comportamiento. De esta manera, identificaron 12 regiones genéticas con asociaciones estadísticamente significativas vinculadas a ocho rasgos de conducta.

Genes del comportamiento en perros y humanos

Uno de los hallazgos más destacados del estudio del ADN de los Golden Retriever surgió al comparar los resultados con bases de datos genéticas humanas. Los científicos descubrieron que 12 de los genes asociados al comportamiento de esta raza también están relacionados con rasgos psicológicos o cognitivos humanos, como la ansiedad, la depresión, la sensibilidad emocional o el rendimiento intelectual.

Uno de los ejemplos más relevantes es el gen PTPN1. En los perros de raza Golden analizados, este gen apareció asociado a conductas de agresividad hacia otros perros, mientras que en humanos se ha relacionado con la inteligencia, el rendimiento académico y algunos trastornos depresivos. Otro caso es el gen ROMO1, que en perros se vinculó con la capacidad de aprendizaje. En humanos, esta misma región genética se ha asociado con la inteligencia, la sensibilidad emocional y la tendencia a experimentar irritabilidad o cambios de humor.

Los autores recalcan que estos hallazgos no implican que un solo gen determine por completo la conducta. La genética influye, pero no actúa de forma aislada ni decide el comportamiento por sí misma. Un perro puede presentar una predisposición a ser más sensible o a experimentar más estrés ante ciertos estímulos, pero su conducta final estará también condicionada por factores como la socialización, la educación recibida, el entorno en el que vive y las experiencias acumuladas a lo largo de su vida.Este matiz es especialmente importante porque cambia la forma de interpretar muchas conductas habituales.

«Los hallazgos son realmente impactantes: proporcionan evidencia sólida de que los humanos y los golden retrievers comparten raíces genéticas para su comportamiento. Los genes que identificamos influyen con frecuencia en los estados emocionales y el comportamiento de ambas especies», asegura la doctora Eleanor Raffan, investigadora del Departamento de Fisiología, Desarrollo y Neurociencia de la Universidad de Cambridge, quien dirigió el estudio.

Características de esta raza

El Golden Retriever es, probablemente, una de las razas de perro más conocidas y apreciadas en todo el mundo. Su origen se remonta al siglo XIX en Escocia de la mano de Sir Dudley Marjoribanks (Lord Tweedmouth), quien buscaba crear un perro con habilidades excepcionales para la caza en terrenos húmedos. Se caracteriza por su carácter extrovertido, su naturaleza juguetona y su gran capacidad de adaptación; asimismo, es una raza muy inteligente y con gran predisposición al aprendizaje, lo que facilita su adiestramiento. Sin embargo, también es un perro sensible, por lo que necesita métodos de educación basados en la paciencia y el refuerzo positivo.