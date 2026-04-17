El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a través de la Subdirección General de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, está financiando un proyecto de Boeing para desarrollar taxis voladores. Se trata de Variant, que son las siglas en inglés de Validación de la integración de aplicaciones y nuevas tecnologías en el espacio aéreo. Según la empresa, esta es «una iniciativa estratégica de investigación industrial para hacer posible la integración segura, eficiente y escalable de aviones eléctricos y autónomos de nueva generación en el espacio aéreo actual y futuro».

Este proyecto está liderado por Boeing Aerospace Spain, aunque detrás hay un consorcio en el que se encuentran Anzen Engineering, AI Methods y QCentroid Labs, además de contar con la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Enaire, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Crida como subcontratistas.

La empresa afirma que Variant «se centra en la movilidad aérea innovadora», algo que «engloba vehículos eléctricos de despegue vertical que operan a baja altitud en entornos urbanos y suburbanos, y validará conceptos operativos, sistemas en tierra y tecnologías mediante simulación, pruebas en laboratorio y ensayos de simulación de alta fidelidad».

Es decir, la idea financiada por la Comunidad de Madrid consiste en desarrollar taxis voladores que circularán por los cielos de las ciudades, descendiendo de forma vertical en lo que han llamado «vertipuertos».

Madrid apuesta por los taxis voladores

«El programa Variant supone un paso crítico en la preparación del espacio aéreo para la movilidad del futuro», ha declarado Eduardo Carrillo de Albornoz, Director General de Boeing Engineering and Technology Innovation Europe.

«Al validar los aviones y los sistemas en tierra en conjunto, conseguiremos garantizar que las operaciones de vehículos eléctricos y autónomos se integren de forma segura y eficiente, para aportar valor a las comunidades y habilitar nuevos medios de transporte», ha asegurado el directivo.

El objetivo de este proyecto es desarrollar nuevos procedimientos operativos y servicios automatizados de gestión del tráfico aéreo para las operaciones en vertipuertos.

«Desde Anzen Engineering ponemos a disposición del consorcio Variant nuestra experiencia en prevención, seguridad e ingeniería de sistemas», ha comentado Pablo de la Cruz, consejero delegado de Anzen Engineering.

«El proyecto representa una oportunidad excelente para validar los requisitos, las interfaces y los marcos de aseguramiento necesarios para integrar las operaciones en vertipuertos y de movilidad aérea innovadora en el sistema de espacio aéreo existente, con el nivel de rigor que exigirán los futuros servicios certificables», ha asegurado.

«Integrar aviones eléctricos y autónomos en el espacio aéreo urbano compartido es, en esencia, un reto computacional de gran complejidad», añadió Carlos Kuchkovsky, consejero delegado de QCentroid.

«QCentroid aporta un marco sistemático para evaluar en qué aspectos la computación cuántica e híbrida puede mejorar la gestión del tráfico aéreo de forma significativa, para complementar la experiencia de nuestros socios en IA y prevención», ha declarado.

Variant contribuirá a mejorar la vigilancia del tráfico desde tierra, la monitorización de los fenómenos meteorológicos locales, la gestión de recursos en vertipuertos y los servicios de detección de suplantación de señal GNSS. Esto está en línea con el objetivo estratégico de SkyGrid, filial de Boeing dedicada a la gestión digital del espacio aéreo.

El proyecto lo hará mediante el desarrollo de capacidades de gestión digital del tráfico aéreo en tierra que facilitan las operaciones aéreas autónomas en el complejo espacio aéreo urbano y suburbano.

«La seguridad de las operaciones de aviones autónomos depende de una adecuada conciencia situacional, de la resiliencia en posicionamiento y sincronización temporal, así como de una gestión e integración inteligentes de la infraestructura aeroportuaria», afirmó Jia Xu, consejero delegado de SkyGrid. «Variant acelera el desarrollo y la validación de estos servicios en tierra para entornos de alta densidad y baja altitud», ha sentenciado.