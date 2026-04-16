Air Europa la seguridad a bordo incorporando asistencia médica especializada durante el vuelo

Air Europa da un paso más para elevar la seguridad de sus pasajeros a bordo. La aerolínea será la primera compañía española en implementar y poner en servicio en toda su flota un conjunto de soluciones avanzadas de soporte médico que garantizan contar con la valoración de profesionales sanitarios ante situaciones de emergencia. Para ello, ha establecido una alianza estratégica con MedAire, proveedor líder para la industria de la aviación de servicios de seguridad y asistencia médica, por la que, desde el pasado marzo todos sus vuelos se benefician de la tecnología más avanzada en este terreno, así como del conocimiento acumulado en las más de cuatro décadas que este proveedor lleva atendiendo a tripulaciones de todo el mundo.

El proyecto amplía de forma notable las capacidades de reacción en casos de emergencia. Air Europa y, de forma progresiva, Air Europa Express, contarán con sistemas de prevención e intervención eficiente, tanto antes de subir al avión como durante el viaje.

A partir de ahora, el personal de tierra puede utilizar la herramienta digital Passenger Fit-to-Fly de MedAire para evaluar a los pasajeros que parezcan encontrarse mal o que puedan haber sufrido recientemente alguna incidencia médica, como una hospitalización o una intervención quirúrgica.

Con el apoyo de profesionales sanitarios, la solución ayuda a determinar si un pasajero se expone a un mayor riesgo al viajar, lo que podría prevenir incidentes médicos graves durante el vuelo. Ya a bordo, las tripulaciones tienen acceso a la aplicación MedAire In-Flight, que ofrece ayuda paso a paso guiada por inteligencia artificial en caso de incidentes médicos, así como a MedLink, el servicio de asesoramiento médico en vuelo en tiempo real de MedAire.

A través de comunicación por satélite o mediante la conectividad a bordo, la tripulación puede contactar directamente con médicos de urgencias cualificados en materia de aviación, quienes pueden evaluar las circunstancias, asesorar sobre el uso del contenido del botiquín de a bordo y apoyar la toma de decisiones operativas, incluyendo si se debe considerar un desvío.

Todo lo anterior contribuye a seguir mejorando el servicio y la seguridad integral a bordo, motivo por el que Air Europa acaba de ser reconocida como primera compañía europea en recibir la prestigiosa certificación Seven Star PLUS de AirlineRatings.com. Las tripulaciones ya reciben formación recurrente en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, lo que las capacita para desplegar los procedimientos necesarios para atender al pasaje en cualquier situación. Esto incluye desde estabilizar a un enfermo y hacer valoraciones clínicas hasta tomar decisiones operativas de acuerdo con la información anterior. Asimismo, disponen a bordo de botiquines de primeros auxilios, kits médicos, desfibriladores externos automáticos y un equipo de respuesta rápida que, sumados a las nuevas soluciones, permiten actuar con total seguridad en escenarios complejos en los que intervenir en el menor tiempo posible es clave.

“Trabajamos continuamente en garantizar la máxima seguridad de nuestros pasajeros, y tener la capacidad de dar una respuesta rápida, precisa y eficiente, sobre todo en pleno vuelo, forma parte de ello. Desplegar estas soluciones refuerza la sólida preparación de nuestras tripulaciones y proporciona todavía más tranquilidad al viajero, puesto que pasamos a contar con el apoyo directo de profesionales habituados a afrontar cualquier situación de emergencia. Además, el hecho de que seamos la única compañía española capaz de proporcionar estos servicios demuestra nuestro espíritu de mejora continua”, explica Iván Gutiérrez, director de Operaciones de Air Europa.

«Las tripulaciones de Air Europa tendrán ahora acceso al mismo ecosistema de asistencia médica de probada eficacia en el que confían más de 300.000 tripulantes de todo el mundo», afirma Peter Tuggey, director general de MedAire para Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. «Lo que hace que estas herramientas sean tan eficaces no es solo la rapidez con la que se accede a la asistencia de expertos, sino también la profundidad de los conocimientos operativos que hay detrás de ellas. La aplicación MedAire In-Flight guía a la tripulación a través de evaluaciones a bordo estructuradas basadas en más de un millón de casos médicos reales de aviación, mientras que MedLink les conecta en tiempo real con médicos de urgencias que pueden evaluar esa misma información y ayudar a orientar la atención y las decisiones operativas. Con la futura incorporación de la función de electrocardiograma de 12 derivaciones de calidad clínica, Air Europa dará otro importante paso adelante en el refuerzo de la respuesta cardíaca a bordo».

Proyecto en evolución

Las soluciones implementadas por Air Europa en toda su flota y a lo largo de sus diferentes rutas beneficiarán a los más de 12 millones de pasajeros que vuelan con ella al año. Asimismo, sitúan a la compañía en una posición única entre las aerolíneas españolas. Los protocolos de evaluación guiados por IA de la aplicación MedAire In-Flight App se han entrenado con más de un millón de casos médicos reales a bordo gestionados por MedAire, el mayor conjunto de datos de este tipo en medicina aeronáutica. Esto significa que los más de 2.200 tripulantes de cabina con los que cuenta Air Europa tienen a su disposición algoritmos de evaluación basados no en modelos teóricos, sino en situaciones de emergencia vividas en miles de vuelos en todo el mundo. Esto aumenta significativamente la fiabilidad y la precisión de las indicaciones proporcionadas en momentos críticos.

En una segunda fase, y en lo que supone también una iniciativa pionera en España, Air Europa equipará su flota de largo recorrido de Boeing 787 Dreamliner con dispositivos ECG ligeros diseñados para ser utilizados por personal no sanitario. Al conectarse con el dispositivo móvil de un miembro de la tripulación, el sistema permite registrar datos cardíacos completos y transmitirlos en tiempo real a los médicos de urgencias de MedLink, lo que facilita un diagnóstico más fiable y recomendaciones más acertadas.