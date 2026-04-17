La AEMET anuncia un giro del tiempo nunca visto en abril: «Tormentas y rachas de viento muy fuertes»

Tormentas y rachas de viento muy fuertes están a punto de llegar, la AEMET no duda en anunciar un giro del tiempo nunca visto en abril. Es hora de empezar a pensar en lo que puede pasar en breve, tocará estar preparados para afrontar una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de este fin de semana cargado de actividad. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Una situación del todo inesperada que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Estaremos pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos darán un mes de abril como nunca antes hemos visto. Es hora de empezar a visualizar una serie de cambios que pueden ser claves en estas próximas jornadas. Tormentas y rachas de viento muy fuertes están a punto de llegar en breve, la AEMET anuncia un giro de tiempo nunca visto.

Al anuncio de la AEMET que nos trae un giro del tiempo nunca visto en abril

El mes de abril se caracteriza por una cierta tendencia a la estabilidad, en estos días en los que tenemos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con una mirada ya a una primavera que nada tiene que ver con días anteriores.

Lo que nos estará esperando es un destacado cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Cuando vemos llegar estos cambios que podrían acabar siendo los que nos acompañarán en breve, con ciertos detalles que pueden convertirse en un problema este fin de semana.

Un giro que nunca se ha visto en este mes, será una realidad este fin de semana. Cuando pensábamos que estábamos a punto de ver llegar un cambio de tendencia que puede ser esencial. Estos días tocará preparar de nuevo el paraguas y quizás el abrigo en algunos puntos del país.

La AEMET no duda en lanzar una seria advertencia que puede cambiarlo todo y que nos sumergirá de lleno en una situación del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Tormentas y rachas de viento muy fuertes llegan a estas zonas del país

El país se prepara para afrontar un fin de semana en el que todo puede ser posible, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que llegan sin avisar y que pueden cambiarlo todo por momentos. Esta previsión del tiempo, no trae las buenas noticias que esperábamos ver.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que continúe la influencia de las altas presiones en buena parte del territorio, aunque con cierta inestabilidad en los principales sistemas montañosos del interior de la Península y en la meseta norte. En el interior peninsular habrá abundante nubosidad de evolución diurna y se prevén chubascos acompañados de tormenta, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, en el sistema Ibérico y, en menor medida, en el sistema Central, en los Pirineos y en la meseta norte. Por otro lado, se esperan cielos nubosos y alguna precipitación débil en el Cantábrico, y cielos despejados o con alguna nube alta en el resto. En Canarias se prevén intervalos nubosos que pueden dejar algún chubasco en las islas de mayor relieve. Son probables las brumas y las nieblas matinales en el interior de las comunidades del Cantábrico y en los litorales del Mediterráneo. Continuará la calima en Canarias. Las temperaturas máximas aumentarán en Galicia, bajarán en el norte de Burgos y en el interior del País Vasco y Cantabria, y se mantendrán sin cambios relevantes en el resto; las mínimas subirán de forma generalizada, salvo en el suroeste y en Baleares, donde no se esperan cambios. En Canarias las temperaturas subirán, incluso de manera notable en las islas occidentales».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos, acompañados de tormenta y con posibilidad de granizo, en el sistema Ibérico. Calima en las islas Canarias. El viento soplará flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en los litorales; será moderado de levante en el Estrecho, con posibilidad de alguna racha muy fuerte. En Canarias, el viento será de componente este».

Este mismo sábado lo que empezaremos a ver será un cambio que se irá materializando durante el fin de semana. Será mejor que empecemos a ver llegar esta primavera más intensa que hasta la fecha no habíamos ni imaginado, en estos días en los que todo puede acabar siendo posible.