Rafa Jódar – Pablo Carreño, en directo: dónde ver y última hora del partido de Wimbledon 2026 online en vivo gratis
Sigue en directo el minuto a minuto del partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño desde el All England Club de Wimbledon 2026
Cuándo es el Rafa Jódar – Pablo Carreño: a qué hora se juega y dónde ver por televisión en directo y en vivo online el partido de Wimbledon 2026
De ‘sparring’ a rival, la intrahistoria del partido de Jódar y Carreño en Wimbledon: «Era delgadito»
Enfrentamiento entre españoles en la segunda ronda de Wimbledon 2026, concretamente entre Rafa Jódar y Pablo Carreño, juventud y veteranía del tenis español, 19 años contra 34. Tintes de revancha entre ambos tras la victoria del madrileño hace un mes en Roland Garros, venciendo al gijonés tras comenzar perdiendo 0-2. Sigue en directo en OKDIARIO el minuto a minuto este enfrentamiento entre Rafa Jódar y Pablo Carreño desde la pista número 2 de All England Club de Wimbledon 2026.
Rafa Jódar – Pablo Carreño, en directo
Cuándo se juega el Rafa Jódar – Pablo Carreño: horario del partido de Wimbledon 2026
La organización de Wimbledon ha fijado este Rafa Jódar – Pablo Carreño, correspondiente a la segunda ronda, para el miércoles 1 de julio. El encuentro se disputará en el último turno de la pista número 2 del All England Club. Antes se celebrarán tres partidos, con el primero comenzando a las 12:00 horas (hora peninsular española), por lo que el duelo entre los dos españoles no arrancará hasta la finalización de esos compromisos, previsiblemente nunca antes de las 17:30 horas.
Dónde ver el Rafa Jódar – Pablo Carreño de Wimbledon 2026 en directo por TV y online
Los derechos de retransmisión de Wimbledon en España pertenecen a Movistar+, plataforma que ofrecerá en directo este partido de segunda ronda a través de sus diferentes canales dedicados al torneo, entre ellos Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes. Al tratarse de un servicio de pago, el encuentro no podrá seguirse en abierto.
Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Pablo Carreño
Los aficionados que no puedan seguir el encuentro por televisión o por internet también tendrán la posibilidad de escucharlo en directo a través de la radio. Emisoras como COPE, Radio Marca, Cadena SER, RNE u Onda Cero ofrecerán conexiones con Wimbledon para informar de todo lo que suceda en este atractivo enfrentamiento entre Rafa Jódar y Pablo Carreño.
6-3
¡El primer set es para Carreño!
Pues contra todo pronóstico y tras comenzar con break a favor Jódar, es Carreño el que se levanta y se lleva el primer set. Juego muy sólido y seguro del veterano español.
5-3
¡Break para Carreño!
Está controlando el partido Carreño, que tuvo tres bolas de break ante Jódar. Muy bien nivel del español hoy.
4-3
Juego para Carreño
Sufre Carreño para mantener su juego al servicio ante Jódar, pero se lo queda igualmente.
3-3
En blanco Jódar
Imperturbable ahora con su saque Jódar, que se lo lleva en blanco ante Carreño.
3-2
¡Juego para Carreño!
¡Confirma el break Carreño! Vienta a favor ahora para él.
2-2
¡Break para Carreño!
¡Recupera el juego perdido Carreño! Fue con la segunda bola de break pero logró dominar a Jódar.
2-1 (45-V)
¡Tiene bola de break Carreño!
Aprieta Carreño que encuentra una primera oportunidad para recuperar el juego perdido. Bola de break.
2-1
Juego rápido de Carreño
Primer juego con cierta rapidez. Carreño tira por la vía rápida para sumar su primer juego en este partido.
2-0
Confirma el break Jódar
No lo pone fácil Carreño pero confirma el break Jódar. Están peleando cada pelota ambos españoles, da igual quién lleve la iniciativa.
1-0
¡Break para Jódar!
Comienza el partido con buen pie Jódar, quién lo diría tras su resbalón. Juego largo con Carreño al servicio que logra conducir el madrileño hasta el break.
0-0 (40-40)
Se ha recuperado Jódar
Sigue el partido sin problemas. Jódar parece recuperado. Veremos cuánto le pasa factura este resbalón, al menos en este juego.
0-0 (30-15)
¡Resbalón de Jódar!
Ojo que podría haberse hecho mucho daño Rafa Jódar. Resbalón feo, se duele mucho. Iba 30-15 al resto para el madrileño.
0-0 (15-0)
¡Comienza el partido!
Primer punto para Rafa Jódar, al resto, con Pablo Carreño al saque.
Ya pelotean en pista
Esto está a punto de empezar. Peloteo y comienzo del duelo entre españoles.
En unos minutos, Jódar-Carreño
Está ya todo listo para que comience el Rafa Jódar – Pablo Carreño, duelo entre españoles en la segunda ronda de Wimbledon 2026.
Ya hubo un Jódar-Carreño
El precedente más reciente entre ambos se produjo en Roland Garros 2026, donde Jódar logró remontar dos sets en contra para Carreño, para acabar imponiéndose por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.
Favorito Jódar
Sobre el papel, Jódar llega con un ligero cartel de favorito gracias al excelente año que está completando. El tenista de Leganés conquistó esta temporada su primer título ATP, el 250 de Marruecos, además de alcanzar los cuartos de final tanto en el Mutua Madrid Open como en Roland Garros. También firmó unas semifinales en el Trofeo Conde de Godó y ha recibido elogios de figuras como Jannik Sinner por su rápida progresión.
Habrá un español en tercera ronda
El enfrentamiento entre Rafa Jódar y Pablo Carreño garantiza la presencia de un español en la tercera ronda de Wimbledon 2026, aunque también supondrá la despedida de uno de ellos.
Pablo Carreño
El siguiente rival del prometedor Jódar será Pablo Carreño, que también comenzó el torneo con victoria tras derrotar a Denis Shapovalov, firmando así el primer triunfo de su carrera en el cuadro individual del torneo londinense.
Buen inicio de Jódar en Wimbledon
Rafa Jódar ha iniciado con autoridad su estreno en Wimbledon. El madrileño superó en primera ronda al británico Felix Gill por 6-3, 6-3 y 7-5, confirmando las buenas sensaciones que viene ofreciendo durante toda la temporada.
¡Buenas tardes!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto del partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño desde la pista número 2 del All England Club de Wimbledon 2026. Duelo español con tintes de revancha tras el enfrentamiento de ambos en Roland Garros hace unos días.
6-3, 1-0
Comienza con buen pie Jódar
El juego es para Jódar en el arranque de este set. Irá ahora al servicio Carreño.