Rafa Jódar – Pablo Carreño, en directo: dónde ver y última hora del partido de Wimbledon 2026 online en vivo gratis

Enfrentamiento entre españoles en la segunda ronda de Wimbledon 2026, concretamente entre Rafa Jódar y Pablo Carreño, juventud y veteranía del tenis español, 19 años contra 34. Tintes de revancha entre ambos tras la victoria del madrileño hace un mes en Roland Garros, venciendo al gijonés tras comenzar perdiendo 0-2. Sigue en directo en OKDIARIO el minuto a minuto este enfrentamiento entre Rafa Jódar y Pablo Carreño desde la pista número 2 de All England Club de Wimbledon 2026.

Rafa Jódar – Pablo Carreño, en directo

Cuándo se juega el Rafa Jódar – Pablo Carreño: horario del partido de Wimbledon 2026

La organización de Wimbledon ha fijado este Rafa Jódar – Pablo Carreño, correspondiente a la segunda ronda, para el miércoles 1 de julio. El encuentro se disputará en el último turno de la pista número 2 del All England Club. Antes se celebrarán tres partidos, con el primero comenzando a las 12:00 horas (hora peninsular española), por lo que el duelo entre los dos españoles no arrancará hasta la finalización de esos compromisos, previsiblemente nunca antes de las 17:30 horas.

Dónde ver el Rafa Jódar – Pablo Carreño de Wimbledon 2026 en directo por TV y online

Los derechos de retransmisión de Wimbledon en España pertenecen a Movistar+, plataforma que ofrecerá en directo este partido de segunda ronda a través de sus diferentes canales dedicados al torneo, entre ellos Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes. Al tratarse de un servicio de pago, el encuentro no podrá seguirse en abierto.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Pablo Carreño

Los aficionados que no puedan seguir el encuentro por televisión o por internet también tendrán la posibilidad de escucharlo en directo a través de la radio. Emisoras como COPE, Radio Marca, Cadena SER, RNE u Onda Cero ofrecerán conexiones con Wimbledon para informar de todo lo que suceda en este atractivo enfrentamiento entre Rafa Jódar y Pablo Carreño.