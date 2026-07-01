De ‘sparring’ a rival, la intrahistoria del partido de Jódar y Carreño en Wimbledon: «Era delgadito»

La vida de Rafa Jódar se ha acelerado este 2026 hasta alcanzar velocidades vertiginosas. Su rostro, imberbe, y su tono de voz, con un ligero tartamudeo en ocasiones, rezuman talento precoz de esos a los que no les pesa la presión. El suyo se ha cocido en la vitrocerámica de Estados Unidos, cocina por antonomasia en esto del tenis. Se forjó en el Club de Tenis Chamartín antes de cruzar el charco a la Universidad de Virginia a principios de 2025 y ahora se posa a un partido de alcanzar la tercera ronda en Wimbledon. Por ello batallarán contra un Carreño renovado a sus 35 años. Juventud y veteranía.

Rafa posee la ilusión de quien está empezando en esto del tenis. Sin embargo, pese a sus cortos 19 años, su currículum ya es su aval. Ahí figura que cuando tenía 17 años y se había proclamado campeón del US Open júnior, recibió la llamada de David Ferrer para acudir a la Copa Davis de Valencia con la selección española. Allí le esperaban Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pedro Martínez y Pablo Carreño, su rival de este miércoles. En Valencia su función era la de pasar bolas en los entrenamientos para que sus referentes se ejercitaran.

«Era muy delgadito. Todavía sigue delgadito, pero comparado con cómo estaba en ese momento, ya ha aumentado el cuerpo. Por aquel entonces ya veíamos que jugaba muy bien, con esas palancas que tiene y esos golpes fuertes. No perdía la pista en ningún momento, con lo cual creo que ya apuntaba muchas maneras», dijo Carreño sobre el sparring de Rafa Jódar en aquella Copa Davis de 2024. «Lo recuerdo. Fue especial, igual que lo será este partido. Me lo tomo como una oportunidad», asegura Jódar.

Todavía no han compartido equipo, pues Jódar no ha sido convocado hasta el momento por España, aunque tiene muchas opciones de formar parte de la convocatoria de septiembre para las clasificación a las Finales. Después de aquel ejercicio de sparring con Carreño, Jódar volvió al circuito universitario tenístico. «Le vino muy bien porque creció un poco apartado de los focos», reconoce Carreño. Y de ahí saltó al profesionalismo, el resto es conocido. Primer título, el ATP 250 de Marrakech, y ascensión fulgurante hasta el 26º escalón del ranking.

Jódar y Carreño, de la tierra a la hierba

Déjà vu para Jódar y Carreño, que en menos de un mes se habrán enfrentado en Roland Garros y Wimbledon, en tierra y sobre hierba. La noche y el día. Lo de París fue un giro de guion constante. Lo empezó dominando Carreño con gran juego en las dos primeras mangas, pero el físico a sus 35 años bajó y Jódar lo aprovechó para firmar un ejercicio de convicción extrema y remontar (4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2) el partido.

Va a ser un partido totalmente diferente», vaticina Carreño al reducido grupo de periodistas españoles desplazados a Wimbledon, entre los que se encuentra OKDIARIO. «Ojalá sea parecido en cuanto a sensaciones, pero en lo que se refiere a juego y táctica no creo que sea similar porque la hierba es completamente diferente. No creo que le pueda hacer más daño en hierba que en tierra batida, más que nada porque yo me encuentro más cómodo en arcilla. Le plantearé un partido difícil que le genere dudas e intentaré cobrarme la revancha de Roland Garros», finaliza. Jódar contra Carreño, en tierra y también en hierba.