España tiene una nueva estrella en el tenis: Rafa Jódar se proclama campeón del US Open júnior

La fábrica de talentos en tenis en España parece no tener fin. Suceder a Rafa Nadal parecía algo prácticamente imposible, pero de repente apareció un joven de El Palmar llamado Carlos Alcaraz para irrumpir en el circuito ATP con una fuerza descomunal. Ahora, un madrileño de 17 años llamado Rafa Jódar se ha proclamado campeón del US Open en categoría júnior para despertar de nuevo la ilusión de todo un país en un deporte que no deja de dar alegrías.

Rafa Jódar eliminó en los cuartos de final al campeón júnior de Roland Garros Kaylan Bigun por 6-4, 6-7(7) y 7-5 en dos horas y 23 minutos. En semifinales hizo lo propio, pero con el campeón de Wimbledon. El madrileño se ‘cargó’ al japonés Rei Sakamoto, tercer cabeza de serie con un letal resultado de 6-3 y 6-1 en tan sólo 57 minutos de partido.

Y en la final que se disputó este sábado, Rafa Jódar venció al noruego Nicolai Budkov Kjaer en tres sets por 6-2, 2-6 y 6-7(1). Y es que el tenista madrileño perdió la primera manga, pero se supo componer, ganó el segundo set y el partido se fue al súper tie break, donde venció por 10-1. De esta manera, el nuevo Rafa se convierte en el tercer español en los últimos cuatro años que gana el US Open júnior tras Daniel Rincón en 2021 y Martín Landaluce en 2022.

«Quiero dar las gracias a mi equipo por apoyarme durante la semana. Y en general a todas las personas que vinieron a apoyarme. Hoy fue un combate. He disfrutado mucho jugando aquí en el Abierto de EE.UU. así que muchas gracias a todos. Ha sido un placer jugar aquí en Nueva York y espero veros pronto de nuevo», añadió Rafa Jódar.

Pierde el primer set…

Iguala el partido en el segundo…

¡Y se lleva el #USOpen Junior en el tie-break! 𝐑𝐚𝐟𝐚 𝐉𝐨𝐝𝐚𝐫 supera a Kjaer -número uno del mundo junior- y se lleva el título en Nueva York. 🏆🇪🇸#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/cv7eHGmyhN — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) September 7, 2024

La felicidad de Rafa Jódar

«Estoy en un sueño ahora mismo», dijo Jódar en rueda de prensa. «Fue una batalla. Quiero felicitar también a Nicolai por el torneo y por el partido. Ha sido un placer jugar una final contra él», comentó. «Estoy muy orgulloso de mí mismo. Creo que todo el trabajo que he hecho esta temporada, no sólo esta temporada, sino en general, en toda mi vida, se ha demostrado aquí en este torneo».

«Había mucha, mucha gente viendo el partido… Tenía que estar concentrado, no pensar en toda la gente que estaba viendo el partido», dijo Jódar. «Jugué mi juego en el súper desempate del tercer set. Creo que por eso gané este partido», zanjó.