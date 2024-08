Los motivos del bajón de Alcaraz: «Parece que tiene que ganar siempre y ser el sucesor de Nadal»

Carlos Alcaraz ha tocado fondo esta madrugada en Nueva York. En el día menos esperado y en el año en el que mejor estaba jugando al tenis, Botic van de Zandschulp le ha dejado en una situación, por lo menos, preocupante. No por la imagen dada sobre la Arthur Ashe, que también, sino por las palabras que el propio Alcaraz manifestaba en rueda de prensa tras caer eliminado en segunda ronda el último ‘Grand Slam’ del año.

«Muy pocas veces he sentido la bola en el punto dulce. Y en los restos igual, veía como que se me iba la bola, como que no llegaba bien, que no apoyaba bien. Es una sensación bastante rara», comenzaba diciendo Carlos Alcaraz. Y es que el propio tenista murciano dejaba helados a todos los periodistas en rueda de prensa manifestando una realidad que nunca había vivido. De hecho, ni ‘Carlitos’ era capaz de ponerle palabras a lo que había ocurrido minutos antes en la pista número 1 del US Open.

«Y la verdad que lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia delante, he dado pasos hacia atrás en tema de cabeza. Y no entiendo por qué, porque venía de un verano espectacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saliendo de ahí diciendo que mentalmente había dado un paso hacia delante, como que me había dado cuenta de que para ganar grandes cosas o Grand Slams había que estar duro de cabeza», añadió.

Muchas son las preguntas sobre los motivos por los que Carlos Alcaraz ha llegado a este punto. El de pasar de tocar el cielo de París el 9 de junio ganando Roland Garros por primera vez y el de Londres un mes más tarde logrando su segundo Wimbledon a caer eliminado en segunda ronda en el US Open, lugar donde ya venció en 2022.

Por ello, OKDIARIO ha hablado con Iciar Eraña, Doctora en Psicología del Deporte y que trabaja con grandes deportistas del mundo del fútbol, pero sobre todo en el tenis. Por sus manos han pasado nombres de importante calado como Garbiñe Muguruza o Jéssica Bouzas, también Alejandro Galán en la actualidad, ex número 1 del mundo del pádel.

«Probablemente sea uno de los peores momentos de su carrera. La derrota en la final de los Juegos Olímpicos y lo que pasó el otro día pasa factura», comienza diciendo Iciar Eraña. ¿Y qué es lo que pasó el otro día? Alcaraz, en su debut en el US Open, el tenista español rompió por primera vez una raqueta sobre una pista de tenis, algo inédito y que nunca había ocurrido, dejando sorprendidos a todos y cada uno de los integrantes de su equipo, incluido él mismo.

«Yo siempre pienso que se compite como uno vive y cómo se encuentra. Yo creo que no es un problema de motivación. Probablemente sí una necesidad de hacerlo bien y de demostrar que estás bien. Y eso a veces supone mucha presión. Las expectativas muchas veces no son las del jugador ni del equipo, sino de la gente de fuera. Y parece que Alcaraz tiene que ganar siempre y tiene que ser el sucesor de Nadal», continúa exponiendo.

Alcaraz y la presión a sus 21 años

Porque recordemos, Carlos Alcaraz tiene tan sólo 21 años. Y ya tiene en su haber cuatro ‘Grand Slams’. Se ha convertido en el tenista más joven en la historia en ganar en las cuatro superficies, por lo que la presión es máxima y así seguirá siendo en los próximos años. Y de esa misma presión es la que hace alusión Iciar Eraña. «La gente cree que se puede ganar siempre. Entonces yo creo que en el tenis compiten muchas semanas y al final es muy joven y que hay que ir despacito. Ha subido muy rápido y ahora hay que mantener eso, que no es fácil».

Comparativa con otros deportistas

Muchos deportistas han lidiado desde pequeños con la presión de ganar y de tener esa única palabra en su vocabulario. Por ello, cuando llegan a la élite son muy complicadas las etapas de altibajos, en las que las derrotas llegan por primera vez en su carrera deportiva. Como le ha ocurrido a Alcaraz, que desde que ha entrado en la esfera pública y en el circuito ATP ha tenido muy pocas derrotas hasta la fecha. De esta manera, en épocas difíciles, se acentúan más los problemas. Y eso es lo que le ha ocurrido al tenista español.

En cambio, otros deportistas, ya sea en el tenis, en el fútbol o en el baloncesto han ido muy poco a poco creciendo. Sabiendo lidiar y convivir con la derrota, sin tener ninguna presión sobre sus hombros y eso les ha permitido saber administrar los momentos difíciles, es decir, los momentos en los que no todo sale como les gustaría.

Para terminar, Iciar da las claves de la recuperación de Alcaraz y en lo que debe focalizarse para volver a ser el de antes, el de hace pocos meses donde ganó Roland Garros y Wimbledon en cuestión de semanas y eso pasa por el disfrutar en la pista: «Yo creo que lo que hay que retomar un poco es la tranquilidad de divertirse, de aceptar que hay partidos buenos y malos, de luchar, de tener buena actitud».