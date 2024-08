Carlos Alcaraz cae eliminado del US Open en una noche de pesadilla

España se despierta este viernes con la impactante noticia de la eliminación de Carlos Alcaraz en segunda ronda del US Open 2024. En el peor partido que se le recuerda desde que explotó en la élite del tenis, el jugador español cedió ante el holandés Botic Van de Zandschulp en tres sets (1-6, 5-7, 4-6) con una versión desconocida de su juego y sumido en una crisis que no supo levantar. Se trata de la derrota más dura de los últimos años para Alcaraz, desdibujado y afligido durante todo el encuentro y que se despide demasiado pronto del sueño de conquistar su tercer Grand Slam en la presente temporada.

Van de Zandschulp, número 74 del ranking ATP, jugó un partido prácticamente perfecto que coincidió con una versión desconocida hasta la fecha de Carlos Alcaraz. El español deambuló sobre la pista central del US Open entre errores y caras largas y no supo levantar la situación después de un primer set de auténtica pesadilla. En los dos siguientes, no verse acompañado del saque en los momentos clave y comprobar que su rival no cedía en su pretensión de llevarse la contienda acabaron con la resistencia del campeón de 2022, que no podrá defender sus semifinales de la pasada temporada y se enfrenta, además de a esta durísima derrota, a una importante pérdida de puntos en la clasificación.

La de este viernes es la peor derrota de Alcaraz desde que está en la élite del tenis, toda vez que desde 2021 no perdía en un Grand Slam sin ganar un solo set, ni tampoco lo hacía de manera tan prematura, apenas en segunda ronda. Es cierto que las sensaciones con las que llegaba Carlos al US Open estaban lejos de ser las mejores, tras ceder a las primeras de cambio en Cincinnati, y que su debut ante Li Tu en Flushing Meadows tampoco fue brillante, pero un tropiezo de este calibre no estaba en ninguna quiniela, ni siquiera, probablemente, en los mejores sueños de Botic Van de Zandschulp, sin duda el héroe de la noche neoyorquina y ya uno de los nombres propios del torneo, pase lo que pase.