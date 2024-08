Dónde ver el US Open 2024: gratis por TV en directo y online los partidos de tenis

Después de las fuertes emociones vividas en el mundo del tenis en este verano, el US Open 2024, el cuarto Grand Slam de la temporada, llega como gran acontecimiento de lo que queda de año y te contamos dónde ver los partidos de tenis de mayor calado del planeta, en un escenario sin parangón como Flushing Meadows, en Nueva York. Tenistas de la talla de Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o Iga Swiatek se miden en los cuadros masculino y femenino durante dos semanas de emoción, tensión y espectáculo que se podrá seguir en directo por TV desde España.

El US Open es para muchos el Grand Slam más espectacular del calendario, debido a su disputa en Estados Unidos y, en concreto, en Nueva York, y a todo lo que rodea a un torneo que va más allá del tenis. La disputa de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha deslucido algo la preparación para el torneo, pero a su vez añade incógnitas y variables que no hacen si no alimentar la igualdad y el espectáculo que viviremos entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre en las pistas de Flushing Meadows.

Debido a los miles de kilómetros de distancia entre Nueva York y España, los aficionados del tenis en nuestro país quieren conocer dónde ver los partidos del US Open en directo o incluso en diferido, una opción sin duda a tener en cuenta debido a la diferencia horaria que separa la zona este de Estados Unidos del territorio nacional, y que provoca que exista la posibilidad de trasnochar para ver los partidos de Alcaraz, Badosa y el resto de españoles, así como de estrellas extranjeras caso de Sinner, Djokovic, Gauff o Sabalenka.

Dónde ver por televisión los partidos del US Open 2024

La emisión en la que encontraremos respuesta a dónde ver los partidos del US Open 2024 por televisión y en directo desde España la encontramos en la plataforma de pago Movistar +, que cuenta con los derechos para la retransmisión íntegra de los cuadros individual masculino e individual femenino del cuarto Grand Slam de la temporada, desde territorio nacional. En 2023, esta cadena logró arrebatarle los derechos a Eurosport, que en los años anteriores retransmitió el US Open pero que por segundo año consecutivo, deja este privilegio para Movistar+.

En qué canal se puede ver el US Open 2024

En los canales de Movistar + destinados al deporte, caso de Vamos, Movistar + Deportes o Movistar + Deportes 2, se podrán ver los principales partidos de la jornada, mientras que en otros secundarios se seguirá el periplo en las primeras rondas de la mayoría de tenistas en liza, con especial atención a los españoles, con Alcaraz y Badosa al mando, y de estrellas como Jannik Sinner o Novak Djokovic. Por su parte, se espera que algunos grandes partidos entren en el paquete de pago más barato de Movistar +, a través del canal 7 de la plataforma, Movistar + Plus. No hay opción legal de ver gratis los partidos del US Open desde España, aunque en OKDIARIO narraremos en directo y minuto a minuto el resultado de los encuentros de Carlos Alcaraz.

La diferencia horaria en el US Open con España

El US Open se celebra en Nueva York, situado en la zona este de Estados Unidos y que cuenta con una diferencia notable con respecto a España, si bien menor que la que tienen ciudades como San Francisco o Los Angeles, pertenecientes a la costa oeste. En el US Open la jornada comenzará en torno a las 17:00 horas en horario español, por lo que todo lo que se incluya en la sesión de tarde, vendrá acompañado de la necesidad de trasnochar por parte del público que quiera ver en directo los partidos desde España, ya que la diferencia horaria con respecto a Nueva York es de cinco horas menos (GMT -4 vs GMT +1 en España).

Horario y fecha de todos los partidos del torneo