Alcaraz, tras su derrota más dura: «Ha sido una pelea contra mí mismo»

Carlos Alcaraz cayó eliminado del US Open 2024 en segunda ronda, mucho antes de lo esperado y de una manera más que sorprendente ante Botic Van de Zandschulp. El tenista español cedió en tres sets frente al número 74 del ranking ATP y apenas minutos después de sufrir una de las derrotas más duras de su carrera profesional, compareció en rueda de prensa, donde dio la cara y trató de analizar la pesadilla vivida en pista.

«No sé qué decir ahora mismo, estoy un poco confundido. No he sabido manejarlo, no pude subir el nivel, ni siquiera darme la oportunidad de entrar al partido. Cometí muchos errores y, cuando quise volver, ya era tarde», comentó Alcaraz ante los medios de comunicación presentes en Nueva York. Su derrota ante Van de Zandschulp no estaba en ninguna quiniela y es la más temprana de su carrera en Grand Slam desde el año 2021.

Alcaraz no encontró las sensaciones durante el encuentro, que empezó con un severo correctivo de su rival en el primer set. El murciano se dejó una reflexión a sí mismo de cara al futuro. «Ha sido una pelea contra mí mismo, contra mi mente. Hubo emociones que no pude controlar. Tengo que aprender de esto si quiero mejorar, si quiero aspirar a cosas grandes debo estar mucho más tranquilo, hoy ha sido una montaña rusa», declaró.

Después de ganar Roland Garros y Wimbledon y llegar a la final en París 2024, la sensación es que Carlos Alcaraz no ha tenido tiempo de descansar y pasar página en este US Open. «Probablemente estoy pagando el peaje de un verano muy cargado. El calendario del tenis es muy duro. Me tomé un tiempo después de los Juegos Olímpicos y pensaba que sería suficiente para recargar mis energías. Creo que he venido con menos energía de la que pensaba que tendría. No quiero que sirva como excusa. Soy un tenista que necesita más tiempo para llegar bien a estos torneos. Tengo que reflexionar al respecto», se sinceraba el español, que no quiso poner peros a su adiós al torneo.

La reflexión de Alcaraz sobre su cabeza

El factor mental jugó una mala pasada a Alcaraz en este partido y no es la primera vez que le sucede. El español reflexionó sobre ello en rueda de prensa, donde demostró una versión madura de sí mismo y consciente de su margen de mejora en un plano vital para su continuidad como referente del tenis mundial. «Lo que siento es que en lugar de dar pasos hacia delante, he dado pasos hacia atrás en el tema de cabeza. No entiendo por qué. Venía de un verano espectacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saliendo de ahí pensando que había dado un paso hacia delante, en el que me di cuenta de que para ganar grandes cosas hay que estar duro de cabeza. Vengo a esta gira y siento que he dado pasos hacia atrás», se criticó Carlos.

«Mentalmente no estoy fuerte, sin saber responder a los problemas. Ha sido un verano muy exigente, con un calendario muy apretado. He tenido mis momentos de desconexión. Siento que me estoy conociendo todavía y puede que como persona necesite más tiempo. Tengo que conocerme más, lo que necesito. A lo mejor soy un tipo de persona que se exige más de la cuenta», añadía el campeón español.