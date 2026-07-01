Un autobús que transportaba temporeros se empotra contra la Diputación de Lérida: hay 46 heridos, cuatro en estado crítico

Un autobús en el que viajaba un grupo de temporeros ha chocado contra la Diputación de Lérida después de que la conductora perdiera el control del vehículo. 46 personas han resultado heridas y cuatro de ellas se encuentran en estado crítico.

El grave accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana, a las 07:10 horas, en la Rambla Ferrán, poco después de que el vehículo comenzase su ruta desde la estación de Lérida. De un momento a otro, la conductora ha perdido el control del autobús y ha chocado contra el muro de la Diputación.

Hasta allí se han desplazado de inmediato 11 ambulancias, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos para dar atención a afectados y familiares. Los servicios de emergencias han trasladado a 12 personas al hospital Arnau de Vilanova y a otros 9 pasajeros, en estado menos grave, a un centro sanitario de la localidad.

La mayoría de los heridos en el siniestro son temporeros que hacían la ruta desde Lérida hasta La Granja de Escarpe para participar en la recogida de la fruta.

La conducta da negativo a alcohol

En el interior del autobús viajaban un total de 54 personas, cuando la conductora, que se encuentra en estado de shock, ha perdido el control. Uno de los heridos más graves es el conductor de reserva del autobús, que ha perdido una pierna.

Entre las hipótesis de los investigadores se encuentra la posibilidad de que el vehículo haya sufrido algún percance mecánico al inicio de su trayecto. La conductora ha dado negativo a la prueba de alcoholemia.