Sale de fiesta en Mallorca, se empotra contra una palmera y da positivo en alcohol: «No sé qué ha pasado, agentes»
El joven sufrió un aparatoso accidente de coche cuando intentaba regresar a casa totalmente borracho
Todo comenzó como una simple noche de fiesta y desenfreno por Mallorca, pero acabó con un coche estampado contra una palmera. Un joven de 25 años ha sido denunciado por un presunto delito contra la seguridad vial después de sufrir un grave accidente de coche cuando intentaba regresar a su casa borracho perdido.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado 20 de junio alrededor de las 07:00 horas, momento en el que una vecina de la localidad de Can Picafort escuchó un fuerte ruido que provenía de la calle, concretamente de la plaza Mandilego. Al salir a comprobar lo que había ocurrido, dio aviso rápidamente a la Policía Local de Santa Margalida.
Al llegar al lugar, la patrulla confirmó que un turismo Fiat Panda había sufrido un accidente de tráfico sin heridos. De hecho, el conductor ya se encontraba fuera del vehículo a la espera de la llegada de los agentes.
El implicado manifestó a los policías que había pasado la madrugada en la discoteca Charly y que se dirigía hacia su domicilio. Al intentar explicar los detalles del siniestro, aseguró que no sabía que había pasado.
Sin embargo, los agentes actuantes detectaron en el joven un fuerte olor a bebidas alcohólicas, entre otros signos de embriaguez como tambaleo del cuerpo o dificultad al intentar hablar. De esta manera, y ante estas evidencias, se le practicó una prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo de 1,08 miligramos por litro de aire, cuadruplicando el límite legal permitido.
Por ello, el conductor fue informado verbalmente y por escrito de sus derechos como investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial.