Aparatoso accidente en Palma: un conductor choca con un vehículo estacionado y acaba volcado en medio de la calle

Un aparatoso accidente tuvo lugar en la noche de este pasado sábado en el barrio palmesano de Son Cotoner. Por causas que todavía están bajo investigación, un conductor perdió el control de su vehículo y colisionó contra una rueda girada de otro coche que estaba correctamente estacionado.

Todo ocurrió concretamente en la calle Sagasta, donde el turismo afectado, un Volkswagen de grandes dimensiones, quedó semivolcado en medio de la calle. El siniestro provocó un fuerte estruendo en la barriada y fueron muchos los vecinos que, alarmados por el ruido, se acercaron hasta el lugar para ver lo que había ocurrido y prestar una primera ayuda a los afectados.

Hasta el lugar acudieron con suma celeridad agentes de la Policía Local de Palma, efectivos de bomberos y sanitarios del SAMU 061. A pesar de lo impactante de la escena y de la posición en la que quedó el Volkswagen, los sanitarios confirmaron que los ocupantes solo presentaban lesiones de carácter leve.

Uno de los momentos más llamativos de la noche se produjo cuando los agentes y los bomberos unieron fuerzas para empujar el vehículo y devolverlo a su posición original sobre las cuatro ruedas. La maniobra fue seguida con expectación por la multitud, especialmente por un grupo de niños que no dudaron en aplaudir y vitorear el trabajo de los efectivos.