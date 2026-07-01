Horario y dónde ver el Bélgica – Senegal hoy: cuándo es, a qué hora, en qué canal de televisión se retransmite en directo y cómo ver online el partido del Mundial 2026

El Estadio de Seattle acoge un partidazo en estos dieciseisavos de final con el Bélgica – Senegal. Ambos combinados lucharán por sacar el billete para los octavos de final de esta Copa del Mundo en la que ya hemos vivido varias sorpresas y es por ello que los amantes del deporte rey no se querrán perder este duelo para ver qué ocurre. Te contamos a continuación la fecha, el horario y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en este choque del Mundial 2026.

Bélgica – Senegal de dieciseisavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Bélgica y la de Senegal se enfrentarán en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y que se disputará en el Estadio de Seattle. Ambas selecciones protagonizarán un encuentro interesante, aunque hay que tener en cuenta que los belgas no llegan en su mejor momento, mientras que el cuadro africano ganó hace unos meses, sobre el verde, la Copa África. La FIFA programó este emocionante duelo para este miércoles 1 de julio y el horario que ha escogido el organismo que preside Gianni Infantino es el de las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Bélgica vs Senegal del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

Dazn es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país de forma íntegra todos los partidos que se disputen en la Copa del Mundo. Esto significa que el Bélgica – Senegal correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. También se podrán descargar la aplicación en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como en la página web de este medio con un ordenador. Es por ello que este duelo entre belgas y senegaleses no se podrá ver en abierto ni gratis por la TV.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer diariamente la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta vibrante Copa del Mundo en la que tenemos un enviado especial. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Bélgica – Senegal que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Cuando se escuche el final en el Estadio de Seattle publicaremos la crónica y la compartiremos con todos nuestros lectores.

Dónde escuchar por radio en directo el Bélgica – Senegal del Mundial 2026

Además, hay que tener en cuenta que todos aquellos que estén siguiendo la Copa del Mundo y que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podrán escuchar gratis por la radio el Bélgica – Senegal. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Estadio de Seattle para narrar el minuto a minuto de lo que ocurra en tierras estadounidenses.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Bélgica – Senegal?

El Estadio de Seattle, situado en la ciudad del mismo nombre y conocido como el Lumen Field, será el escenario donde se jugará el Bélgica – Senegal de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este recinto deportivo se inauguró en 2002 y tiene capacidad para algo menos de 69.000 espectadores, por lo que se espera un gran ambiente en este campo que es la casa, entre otros, de los Seattle Seahawks.

La FIFA designó al árbitro Said Martínez para que imparta justicia en el Bélgica – Senegal que cayó en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este colegiado nació en Honduras, tiene 34 años y se convirtió en internacional en 2017 y ya estuvo en la Copa del Mundo de 2022 celebrada en Qatar.