Bélgica – Senegal, en directo: dónde ver, alineaciones y última hora online en vivo del partido del Mundial 2026 hoy

La ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 llega a su ecuador este miércoles con la disputa de tres emocionantes encuentros. Por el momento, las eliminatorias no están defraudando: sorpresas, igualdad, grandes actuaciones individuales, pleno de las anfitrionas… La jornada mundialista del 1 de julio, que comenzó con el duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, vive su segundo encuentro del día con el cruce de dieciseisavos entre las selecciones de Bélgica y Senegal.

Los ‘Diablos Rojos’ han llegado al torneo con menos expectativas que en pasadas ediciones, pero el cuadro les presenta una buena oportunidad de llegar lejos. El ganador de este duelo se mediría en octavos de final a Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina, mientras que en cuartos se dibuja un potencial cruce ante España o Portugal. Primero, deberán a una de las selecciones más potentes de África. Sigue en directo el partido entre Bélgica y Senegal del Mundial 2026 en OKDIARIO.

Bélgica – Senegal, en directo

Una eliminatoria de dieciseisavos de final a la que ambos combinados llegan después de golear en la última jornada de la fase de grupos. Bélgica sumó dos empates ante Egipto e Irán para comenzar el torneo, aunque sólo necesito un triunfo por 1-5 frente a Nueva Zelanda en el tercer partido para hacerse con el primer puesto del Grupo G. Senegal, por su parte, ha enfrentado un grupo más duro que el de los belgas. ‘Los Leones de Teranga’ cayeron en dos disputados duelos ante Francia (3-1) y Noruega (3-2) y accedieron a las eliminatorias como el último de los ocho mejores terceros de grupo tras golear a Irak (5-0).

El Bélgica – Senegal es, sobre el papel, uno de los enfrentamientos más igualados de los dieciseisavos. Senegal llega con la confianza por las nubes tras la última Copa África, en la que se impuso sobre el terreno de juego aunque la decisión administrativa cayera del lado de Marruecos. Los senegaleses contarán con la baja de su portero titular, el ex del Chelsea Edouard Mendy. En la meta belga sí estará Thibaut Courtois, uno de los últimos supervivientes, junto a De Bruyne, de la generación dorada belga en este siglo. El Estadio Seattle será testigo de quién se impone este duelo entre Bélgica y Senegal, que podrás seguir en directo en OKDIARIO con toda la última hora de lo que acontezca en el cruce de dieciseisavos de final.