Bélgica – Senegal, en directo: dónde ver, alineaciones y última hora online en vivo del partido del Mundial 2026 hoy
Sigue la última hora en vivo online del partido entre Senegal y Bélgica de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Horario y dónde ver el Bélgica – Senegal hoy: cuándo es, a qué hora, en qué canal de televisión se retransmite en directo y cómo ver online el partido del Mundial 2026
La ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 llega a su ecuador este miércoles con la disputa de tres emocionantes encuentros. Por el momento, las eliminatorias no están defraudando: sorpresas, igualdad, grandes actuaciones individuales, pleno de las anfitrionas… La jornada mundialista del 1 de julio, que comenzó con el duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, vive su segundo encuentro del día con el cruce de dieciseisavos entre las selecciones de Bélgica y Senegal.
Los ‘Diablos Rojos’ han llegado al torneo con menos expectativas que en pasadas ediciones, pero el cuadro les presenta una buena oportunidad de llegar lejos. El ganador de este duelo se mediría en octavos de final a Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina, mientras que en cuartos se dibuja un potencial cruce ante España o Portugal. Primero, deberán a una de las selecciones más potentes de África. Sigue en directo el partido entre Bélgica y Senegal del Mundial 2026 en OKDIARIO.
Bélgica – Senegal, en directo
Una eliminatoria de dieciseisavos de final a la que ambos combinados llegan después de golear en la última jornada de la fase de grupos. Bélgica sumó dos empates ante Egipto e Irán para comenzar el torneo, aunque sólo necesito un triunfo por 1-5 frente a Nueva Zelanda en el tercer partido para hacerse con el primer puesto del Grupo G. Senegal, por su parte, ha enfrentado un grupo más duro que el de los belgas. ‘Los Leones de Teranga’ cayeron en dos disputados duelos ante Francia (3-1) y Noruega (3-2) y accedieron a las eliminatorias como el último de los ocho mejores terceros de grupo tras golear a Irak (5-0).
El Bélgica – Senegal es, sobre el papel, uno de los enfrentamientos más igualados de los dieciseisavos. Senegal llega con la confianza por las nubes tras la última Copa África, en la que se impuso sobre el terreno de juego aunque la decisión administrativa cayera del lado de Marruecos. Los senegaleses contarán con la baja de su portero titular, el ex del Chelsea Edouard Mendy. En la meta belga sí estará Thibaut Courtois, uno de los últimos supervivientes, junto a De Bruyne, de la generación dorada belga en este siglo. El Estadio Seattle será testigo de quién se impone este duelo entre Bélgica y Senegal, que podrás seguir en directo en OKDIARIO con toda la última hora de lo que acontezca en el cruce de dieciseisavos de final.
Min. 1
¡Comienza el Bélgica – Senegal!
Suena el pitido inicial para dar comienzo el Bélgica vs. Senegal de dieciseisavos de final del Mundial. Máxima igualdad entre dos de las selecciones con la etiqueta de ‘tapadas’ en el torneo.
Terminan los himnos… ¡todo preparado!
Termina la interpretación de los himnos de ambos países. En breves instantes comenzará a rodar el balón en Seattle.
Dónde ver el Bélgica – Senegal
El partido de dieciseisavos de final del Mundial entre las selecciones de Bélgica y Senegal se podrá seguir a través de DAZN, canal propietario de los derechos de emisión de todos los partidos del torneo en España. Por tanto, el encuentro no se podrá ver en abierto gratis en nuestro país.
Saltan ambos equipos al terreno de juego
Ya preparadas ambas selecciones sobre el césped para la ceremonia de inicio de este duelo de dieciseisavos de final. En breve, será el momento de escuchar los himnos de Bélgica y Senegal.
Un duelo inédito en el fútbol
El Estadio Seattle vivirá el primer partido de la historia entre las selecciones de Bélgica y Senegal. El estreno será en un enfrentamiento oficial, ya que tampoco se han medido nunca en un amistoso.
Los partidos del día en el Mundial
Este es el ‘menú’ del día que presenta el Mundial 2026 este miércoles 1 de junio, con un partido ya finalizado en el que también ha primado la emoción y la igualdad que están marcando las eliminatorias:
- Inglaterra 2-1 R.D. del Congo: 18:00 horas (finalizado).
- Bélgica – Senegal: 22:00 horas.
- Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina: 02:00 horas de la madrugada del miércoles 1 al jueves 2 de julio en España.
Once de Senegal contra Bélgica
El combinado senegalés ya alcanzó los octavos de final en Qatar 2022, y ahora busca, al menos, igualar su resultado de la pasada edición. Esta es la alineación escogida por Pape Thiaw para medirse a Bélgica, con la ausencia por lesión del guardameta Édouard Mendy:
Diaw; Diatta, Ciss, Niakhate, Jakobs; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Mané y Sarr.
Horario del Bélgica vs. Senegal
El segundo partido de la jornada del día en el Mundial dará comienzo a las 22:00 horas de la España peninsular. Bélgica y Senegal se citen en Seattle para luchar por un puesto en los octavos de final del torneo.
La alineación de Bélgica contra Senegal
Con estos 11 futbolistas formará Bélgica de inicio para tratar de superar a Senegal en su duelo de dieciseisavos de final del Mundial:
Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.
¡Bienvenidos al Bélgica – Senegal!
¡Buenas noches a todos! Bienvenidos al partido de dieciseisavos de final del Mundial entre Bélgica y Senegal. Sigue la última hora de este cruce, uno de los más igualados sobre el papel en esta ronda, en directo con OKDIARIO.
Min. 6
Domina el balón Senegal
La posesión del balón es del combinado senegalés durante los compases iniciales, algo que no parece incomodar a una Bélgica que no presiona-