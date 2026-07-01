Comprobar Bonoloto: resultado y número premiado hoy, miércoles 1 de julio de 2026

Loterías y Apuestas del Estado está celebrando en estos instantes el sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 1 de julio de 2026. En unos momentos podrás comprobar el número premiado y el resultado que se llevará el bote de la Bonoloto hoy.

Los sorteos de la Bonoloto se celebran todos los días de la semana a partir de las 21:30 horas, 20:30 horas si te encuentras en las Islas Canarias.

Cómo jugar a la Bonoloto

Para jugar a la Bonoloto hay que seleccionar al menos 6 números (del 1 al 49) y un reintegro (del 0 al 9) que se genera automáticamente por los Sistemas Centrales de Loterías. Pero esto no es todo, porque hay varios métodos para jugar y poder tener más opciones de llevarte el bote:

Apuestas simples: Las apuestas simples son aquellas en las que solo se seleccionan 6 números y se puede jugar hasta 8 apuestas en un mismo boleto.

en un mismo boleto. Apuestas múltiples: Son aquellas apuestas en las que se seleccionan más de seis números -con un máximo de 11- o solamente 5 números por apuesta. En este caso, el importe del boleto de Bonoloto variará según las combinaciones marcadas.

El precio de cada apuesta para jugar a la Bonoloto es de 0,50 euros, sin embargo, es necesario jugar al menos 1 euro, por lo que tienes varias opciones: obtener un boleto para un único sorteo con al menos dos apuestas o participar en varios sorteos esa semana.

Funcionamiento del sorteo de la Bonoloto

En cada sorteo de la Bonoloto se extraen de un mismo bombo 6 bolas numeradas entre el 1 y el 49 y serán las que indiquen el número premiado. Posteriormente se extrae una séptima bola que corresponde al número complementario. De otro bombo se extrae una bola (del 0 al 9) que indicará el reintegro que formará la combinación ganadora. En unos minutos podrás comprobar los resultados de la Bonoloto hoy en esta misma página.

Premios de la Bonoloto

En primer lugar, lo que debes saber es que el premio de la Bonoloto depende del bote recaudado en cada apuesta, por lo que nunca será el mismo. Una vez aclarado esto, pasamos a explicarte cómo funcionan los premios en este sorteo.

Los premios de la Bonoloto tienen varias categorías que te detallamos a continuación:

1.ª categoría (6 aciertos): Te llevarás el premio en caso de haber acertado 6 números del boleto y se reparte a partes iguales entre todos los boletos ganadores.

2.ª Categoría (5 aciertos + complementario): Es para aquellos boletos que hayan acertado 5 números y el complementario.

3.ª categoría: Se reparte el 12% de la recaudación entre todos los boletos que tengan 5 aciertos.

4.ª categoría: Los ganadores serán aquellos boletos que tengan 4 números que coincidan con la combinación ganadora.

5.ª categoría: Se paga con 4 euros por apuesta a aquellos boletos que tengan 3 aciertos.

Reintegro: Si aciertas el reintegro, te llevas el importe de la apuesta.

Qué hacer si te toca la Bonoloto

Deberás presentarte en alguna de las entidades financieras colaboradoras expresamente autorizadas por SELAE, a tu elección, BBVA o Caixabank. Desde Loterías y Apuestas del Estado recomiendan que solicites cita previa para asegurar que te puedan atender adecuadamente.

Cómo cobrar un premio de Bonoloto

Si compraste tu décimo o resguardo en alguna de nuestras administraciones o puntos de venta, y el premio es menor de 2.000 €, podrás cobrarlo en cualquier punto de venta de la red de Loterías. En caso de que hayas resultado agraciado con un premio mayor o igual a 2.000€, deberás dirigirte a una de las entidades financieras autorizadas por SELAE para cobrarlo a partir del día siguiente al del último sorteo en el que participe tu apuesta, previa presentación del DNI de todos los agraciados del premio.

Cuánto dinero se queda Hacienda del premio

Si el importe del premio es superior a 40.000 €, se someterá a tributación respecto de la parte que exceda de dicho importe, al tipo del 20%.

OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de Bonoloto. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.