Recuperan el cuadro de Sorolla desaparecido en Sevilla: «Lo cogí porque me gustó el marco»

El cuadro que desapareció el pasado sábado en el centro de Sevilla ya ha sido recuperado después de que el hombre que se lo llevó decidiera entregarlo voluntariamente a la Policía Nacional al conocer que la familia propietaria había denunciado su desaparición. El protagonista de esta insólita historia ha asegurado que nunca supo que se trataba de una obra del prestigioso pintor Joaquín Sorolla y que lo cogió únicamente porque le llamó la atención el marco.

Según ha explicado el propio implicado, todo ocurrió mientras pasaba unos días de vacaciones en la capital andaluza. Se trata de Andrés, un vecino de Murcia que encontró el cuadro y decidió llevárselo sin conocer el verdadero valor artístico de la pieza. «Lo cogí porque me gustó el marco, no por la pintura; cogí el cuadro y lo subí a mi habitación», ha relatado el hombre, quien insiste en que desconocía por completo la relevancia de la obra cuando la recogió.

La sorpresa llegó poco después, cuando decidió utilizar una aplicación de Inteligencia Artificial instalada en su teléfono móvil para averiguar más información sobre la pintura. Fue entonces cuando descubrió que la obra estaba atribuida a Joaquín Sorolla, uno de los artistas españoles más importantes de finales del siglo XIX y principios del XX. «Utilicé la IA de mi móvil para identificar el cuadro y entonces dije: ¡Coño, si este cuadro es bueno!», ha explicado Andrés.

Sin embargo, el hallazgo no fue lo que motivó inmediatamente su devolución. Andrés ha señalado que fue al conocer la noticia de la denuncia presentada por la familia propietaria, difundida por distintos medios de comunicación, cuando decidió ponerse en contacto con las autoridades. «Entonces llamé a la Policía para decir que el cuadro lo tenía yo», ha afirmado.

El caso había generado una notable expectación en Sevilla después de que la familia denunciara la desaparición de la obra en la comisaría de la Policía Nacional del distrito Centro, situada en la Alameda de Hércules. La denuncia permitió activar las investigaciones para tratar de localizar la pintura. Finalmente, la colaboración del propio hombre que se llevó el cuadro ha permitido resolver el caso sin mayores complicaciones y la obra ha podido ser recuperada para ser devuelta a sus legítimos propietarios.