Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y posibles bancos de niebla en el litoral. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en la mitad norte, mientras que en la mitad sur descenderán. El viento será flojo, predominando del sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 17 de abril

Barcelona: cielo despejado y sol radiante

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 14 grados y una suave brisa del este a 10 km/h, la jornada promete ser agradable. La humedad, aunque moderada, se mantendrá en un nivel cómodo, lo que permitirá que la sensación térmica se alinee con el termómetro, alcanzando un máximo de 21 grados al mediodía. No hay riesgo de lluvia, lo que añade un toque de optimismo a la mañana.

Ya por la tarde, el sol se mostrará con más fuerza, elevando la temperatura a su punto máximo. El cielo se mantendrá despejado y el viento, aunque presente, no será un inconveniente, con ráfagas que apenas alcanzarán los 6 km/h. A medida que el día avance, la luz del sol nos acompañará hasta las 20:33, brindando horas de esplendor. La noche caerá suavemente, con temperaturas que descenderán a 16 grados, creando un ambiente perfecto para disfrutar de la velada en la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento intenso

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y un cielo parcialmente nublado, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, creando una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avanza la jornada, el cielo se oscurece y la temperatura máxima alcanzará los 22 grados, pero la tarde traerá consigo un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h. La humedad, que oscilará entre el 40 y el 90 por ciento, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene latente.

Cielo despejado y ambiente agradable en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:08. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de 11°C, pero la sensación térmica podría descender a 11°C, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más frío. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando fuerza, alcanzando una máxima de 21°C y la humedad se mantendrá en un 40%, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero no se espera lluvia, lo que permitirá que la jornada se desarrolle sin contratiempos. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 30 km/h, así que es recomendable estar preparado. Con la puesta del sol a las 20:33, Badalona disfrutará de más de 13 horas de luz, haciendo de este un día perfecto para actividades al aire libre.

Cielo alternando nubes y claros en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 23 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

La brisa suave del sureste, con ráfagas moderadas, contribuirá a que la jornada sea placentera. Es un buen momento para realizar actividades diarias o simplemente relajarse en un parque, aprovechando la tranquilidad que brinda el día.