Vito Quiles, en busca y captura por eludir varias citaciones judiciales
La Policía se ha personado en su domicilio y en la redacción para la que trabaja pero no ha dado con él
La Justicia ha cursado una orden de detención contra Vito Quiles por no atender varias citaciones judiciales. La Policía se ha personado en su domicilio y en su lugar de trabajo, pero no ha podido proceder a su arresto.
Vito Quiles tiene, al menos, una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y proclamar que no asumía sus responsabilidades tras el apagón de abril de 2025.
Además, la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, anunció que iba a presentar una denuncia contra él por una supuesta agresión en el interior de una cafetería. Según la esposa del presidente del Gobierno, Vito Quiles la acosó y la agredió en presencia de varios acompañantes en el interior de un establecimiento de restauración.
Fuentes del despacho de Ospina Abogados, que representa a Vito Quiles, han asegurado a Efe que no tienen constancia oficial de esa orden de detención pero sí reconocen que la Policía ha acudido a su lugar de trabajo para arrestarle. Desde el mismo despacho han asegurado que se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.
Sin embargo, él mismo ha indicado en su cuenta de X que «un juez ha ordenado» detenerle «tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez».