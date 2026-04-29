Begoña Gómez dice que denunciará una supuesta agresión de Vito Quiles en una cafetería

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará una denuncia contra Vito Quiles por una supuesta agresión en el interior de una cafetería. El suceso habría tenido lugar en una cafetería donde, según la denunciante, Quiles la habría acosado y agredido en presencia de varios acompañantes de la esposa de Sánchez.

En un vídeo, publicado por Vito Quiles en su cuenta oficial de X y visiblemente editado, se puede ver el encuentro entre ambos. «¿Usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente del Gobierno para hacer chanchullos?», pregunta Quiles, mientras una acompañante de Gómez intenta tapar la cámara con la que se graba la escena y Quiles lo reclama.

«¿Por qué me quitas mi móvil?», se puede escuchar. A continuación, en el vídeo se ve a Begoña Gómez, ya fuera de la cafetería, hablando por teléfono y a Vito Quiles acercándose de nuevo, con las mismas palabras y otra pregunta. «¿Utilizó una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales?», pronuncia, en referencia a Cristina Álvarez, asesora de Begoña en La Moncloa y procesada, como Gómez, por cuatro delitos de corrupción.

🔴 #URGENTE | Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y me agreden al preguntarle por su corrupción. pic.twitter.com/pnrkK84juk — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 29, 2026

En la publicación de Vito Quiles se ve a una mujer, del entorno de la mujer del presidente del Gobierno, que le exige parar. «¡Quita esa mierda!», le repite, mientras agarra por detrás al activista. «¡Que no me pegues!», contesta Quiles, que también reclama ayuda a la Policía.

Una vez Begoña Gómez se marcha en un vehículo, la misma mujer suelta a Quiles y le pregunta si no le «remueve la conciencia ser tan mierda». En ese momento, el vídeo de la publicación, que está editada y en la que no se ve una agresión del activista a la esposa de Pedro Sánchez, finaliza.