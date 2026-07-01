Canarias entra en alerta por calor: Gran Canaria en nivel máximo y dos prealertas en el archipiélago

Gran Canaria llega al nivel máximo con dos prealertas en el archipiélago y una importante advertencia de la AEMET ante el calor que se va a producir. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada. No hay ninguna parte del país que podrá verse afectada por este tiempo en el que realmente deberemos estar preparados para los cambios importantes.

Llega un cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que quizás tocará empezar a visualizar una novedad plena en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Será el momento de apostar claramente por este cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. En unos días que hasta este momento desconocíamos que podríamos empezar a ver llegar en estas próximas jornadas. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en breve, con la mirada puesta a una serie de detalles que serán los que acercarán a las Canarias a una situación próxima a lo que pasa en estos días serán claves.

En alerta por el calor de las Canarias

Las islas se han convertido en un pequeño refugio que parecía escapar de las inclemencias del tiempo en la península. Pero la realidad es que estamos ante una situación que podría acabar siendo la que nos dará un giro radical en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Es hora de poner en práctica algunos elementos que podríamos empezar a tener en consideración y que podría convertirse en un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos. Estos días en los que quizás tendremos que vivir una situación del todo inesperada en un punto del planeta en el que todo puede ser posible.

Las Canarias nos advierten de lo que puede pasar en breve, con ciertas novedades que podrían convertirse en la antesala de algo más. Este verano va a ser especialmente duro en más de un lugar de España, incluidas unas islas en las que podremos enfrentarnos a un giro destacado de guion. Los expertos no dudan en mandar una importante alerta en unas jornadas en las que cada pequeño paso se nota.

Gran Canaria nivel máximo y dos prealertas en el archipiélago

Dos prealertas en el archipiélago pueden llegar en cualquier momento, Gran Canaria no duda en activar el nivel máximo en estas zonas de su territorio. La AEMET no tiene dudas de lo que puede pasar en breve, con unas cifras que realmente ponen los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas, y poco nuboso o despejado en el resto. Presencia de calima ligera en medianías y zonas altas que irá remitiendo. Temperaturas en ligero a moderado descenso, especialmente las máximas en zonas de interior. Se podrán superar los 34 ºC en cumbres, medianías de oeste, sur y sudeste de Gran Canaria, y alcanzar los 30 ºC en medianías del sur y oeste del resto de islas montañosas, y en el interior de Fuerteventura y Lanzarote. Tampoco se descarta que se alcancen los 34 ºC en zonas bajas de Candelaria, El Rosario y parte occidental de Santa Cruz de Tenerife. Viento moderado a fuerte del nordeste con probables rachas localmente muy fuertes en vertientes sudeste y noroeste, que disminuirán a lo largo del día».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes del nordeste en vertientes sudeste y noroeste de La Gomera. Temperaturas máximas que superarán los 34 ºC en medianías del sur y cumbres de Gran Canaria y que no se descarta que se alcancen en zonas bajas de Candelaria, El Rosario y oeste de Sta. Cruz de Tenerife».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «La influencia del anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas. Solo en el Cantábrico se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles. Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en zonas del centro y de la mitad este podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa en las sierras del sureste, el sistema Ibérico, los Pirineos o el interior de Mallorca. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos en el resto.

Son probables las brumas matinales en el Cantábrico y en Galicia. Las temperaturas subirán en la mitad sur y bajarán en la norte y en los archipiélagos. Se superarán los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, y los 38-40 grados en los valles del Tajo, del Guadalquivir y del Guadiana, donde pueden alcanzar 39-41 grados. Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. En Canarias las temperaturas bajarán, pudiendo hacerlo de forma notable en zonas puntuales».