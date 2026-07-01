Los españoles se enfrentan la próxima semana al día más caluroso con comunidades que alcanzarán los 40 °C o más

La próxima semana los españoles se enfrentan al día más caluroso con comunidades que alcanzarán los 40ºC o más. El tiempo nos devuelve a ese horno ibérico del que pensábamos que habíamos escapado, la realidad es que esto acaba sólo de empezar. Estos días en los que vamos a sentir que estamos totalmente sumergidos en una nueva ola de calor que está preparada para batir todos los récords, de una manera que quizás nos costará creer.

Nos vamos a preparar para ver llegar un cambio de tendencia que quizás hasta el momento habíamos esquivado. La realidad es que nos enfrentamos a una situación que puede cambiarlo todo y que acabará siendo la que nos hará empezar las vacaciones desde otro punto de vista. Con la mirada puesta a esquivar estas horas centrales del día en las que se puede llegar a cifras nunca vistas. La barrera de los 40 grados ya no es como era, sino todo lo contrario, estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos enfrentará de nuevo a la peor cara de un verano que parece que no quiere abandonarnos.

El día más caluroso está muy cerca

Los expertos de la AEMET llevan semanas advirtiendo de que no estamos ante un verano convencional, lo que nos estará esperando es un importante cambio de tendencia que puede ser clave que tengamos en mente y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos ver.

Las cifras son mucho más altas de las esperadas, sobre todo, si tenemos en consideración que vamos a llegar a unos elementos que quizás hasta la fecha desconocíamos. Una auténtica ola de calor que se sumará a las que ya hemos tenido hasta la fecha.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Un mes de julio en el que parecerá que el tiempo nos devuelve a esa canícula que ya hemos empezado a ver en junio, pero que quizás pensábamos que tardaríamos más en volver a sufrir en primera persona.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencia. En unos días en los que la situación puede ir cambiando por momentos a medida que nos acercamos a esta fecha en la que no habrá vuelta atrás.

Comunidades que alcanzarán los 40ºC

Mientras estos días parece que vamos a seguir en la línea de una pequeña tregua a medida que dejemos atrás esta semana empezaremos a ver la peor cara de un verano que parece que no se detiene. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden marcar la diferencia.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La influencia del anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas. Solo en el Cantábrico se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles. Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en zonas del centro y de la mitad este podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa en las sierras del sureste, el sistema Ibérico, los Pirineos o el interior de Mallorca. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos en el resto. Son probables las brumas matinales en el Cantábrico y en Galicia. Las temperaturas subirán en la mitad sur y bajarán en la norte y en los archipiélagos. Se superarán los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, y los 38-40 grados en los valles del Tajo, del Guadalquivir y del Guadiana, donde pueden alcanzar 39-41 grados. Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. En Canarias las temperaturas bajarán, pudiendo hacerlo de forma notable en zonas puntuales».

Siguiendo con la misma explicación: «El viento será de componente norte en la mitad norte, flojo en general y moderado en el litoral gallego, del este en los litorales mediterráneos y variable en el resto. Moderado de levante en el Estrecho, y de moderado a fuerte con rachas muy fuertes el cierzo en el valle del Ebro y la tramontana en el Ampurdán. Alisio moderado en Canarias, aunque podrán ir acompañados de rachas muy fuertes».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes en el valle del Ebro, Ampurdán y, a primeras horas, en zonas expuestas del litoral en Canarias. Temperaturas muy altas en el suroeste peninsular, sobre todo en los valles del tajo, Guadalquivir y Guadiana así como en medianías de Gran Canaria». Llega un giro destacado para el que debemos estar preparados.